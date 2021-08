Consorzio Melannurca Campana IGP, rinnovate le cariche: Giaccio confermato presidente.

Si è tenuta ieri, 2 agosto, presso la sede del Consorzio di Tutela Melannurca Campana IGP di via Giuseppe Verdi a Caserta, l’Assemblea dei Soci che ha approvato il nuovo assetto di Governance, con la nomina del direttivo alla guida del Consorzio per il prossimo triennio.

Giuseppe Giaccio, già presidente uscente, è stato riconfermato. Vicepresidente Tommaso Picascia. Alla carica di consiglieri, invece, sette storici soci: Rosalba Giglio Sessa; Loredana Grasso; Gaetano Savanelli; Gennaro Granata; Aniello Vincenzo Feola; Pasquale Di Rosa e Pasquale Silvio Caprio.

Durante l’Assemblea è stato anche approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 e approvato il budget per il 2021.

Attraverso queste nomine il Consorzio di Tutela Melannurca Campana IGP si pone l’obiettivo di consolidare le azioni mirate alla promozione del frutto campano per eccellenza sul mercato italiano e internazionale. Viva soddisfazione da parte del confermato presidente Giuseppe Giaccio che ha dichiarato: “Ci sono grandi progetti in cantiere, già a partire dal prossimo autunno; il nostro impegno sarà come sempre il massimo ma la bontà, le caratteristiche organolettiche e nutraceutiche della nostra “Rossa del Sud” fanno il resto”.