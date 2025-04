Consorzio Melannurca IGP, nuovo CdA

- pubblicità -

Il Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP ha annunciato ieri la costituzione del suo nuovo consiglio di amministrazione.

Questo organismo ha il compito di tutelare e valorizzare il prodotto Melannurca Campana, varietà di mela tipica della Campania.

Ecco i nomi dei nove membri, compreso il presidente Giuseppe Giaccio: Loredana Grasso, Tommaso Picascia, Pasquale Di Rosa, Aniello Vincenzo Feola, Raffaele Noviello, Marco Catuogno, Giacomo Galdiero, Pasquale Silvio Caprio.

Il Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP è stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) nel 2007, ed ha come obiettivo principale proprio la promozione e la tutela della Melannurca Campana, un prodotto ortofrutticolo di alta qualità, noto per le sue caratteristiche uniche anche per il suo processo di arrossamento.

Il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP sarà responsabile della gestione delle attività del consorzio, compresa la promozione del prodotto, la tutela della denominazione di origine e la gestione delle relazioni con gli operatori del settore.