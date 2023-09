Convention Mondiale del Panettone mercoledì 4 al Tigem di Pozzuoli

Torna il 4 ottobre al TIGEM di Pozzuoli (NA) la Convention Mondiale del Panettone artigianale e tradizionale: classico o innovativo, salato o dolce, esotico, vegano, il Panettone continua a stupire, a trasformarsi, ad essere fonte d’ispirazione per la creatività dei grandi lievitisti di tutto il mondo che cercano di carpirne i segreti. Si colora di mille sfumature, si veste di nuovi aromi, scavalca confini e stagioni ed è sempre più una star al centro di dibattiti e competizioni in Italia e all’estero.

L’evento internazionale, organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con la regia dell’ente di Formazione Dolce & Salato di Maddaloni rappresentata dallo Chef Giuseppe Daddio ed il Maestro pasticcere “Accademico” Aniello di Caprio, sarà una giornata di studio, formazione e confronto, moderata da Tiberio Timperi, ed un’occasione per scoprire nuovi progetti e sfide dell’Accademia MLM.

I Maestri Aniello di Caprio, Giuseppe Mascolo e Claudio Gatti, ci racconteranno alla vigilia della gara, allenamenti, emozioni e ambizioni per la prima edizione del Campionato Mondiale del panettone a Squadre: saranno loro a rappresentare l’eccellenza italiana sfidando altre 7 nazionali provenienti da tutto il mondo, sul panettone tradizionale, al cioccolato e innovativo, dal 9 al 13 ottobre a Verona, con la finalissima e la proclamazione dei vincitori il 14 ottobre presso HostMilano di Fiera Milano.

Dopo il successo del Pan dei Re ispirato all’Epifania, entrato a far parte dell’offerta di Natale dedicata alle aziende di Fondazione Telethon, i Maestri dell’Accademia hanno messo in cantiere un nuovo progetto destinato ad un’altra festività: il Baffo del Papà, un golosissimo e innovativo lievitato a base di caffè e cioccolato disponibile dal 2024, per celebrare tutti papà nel giorno della loro festa, il 19 marzo. All’incontro saranno presenti anche il Dott. Andrea Ballabio, Direttore del TIGEM che quest’anno ospita il summit, e con il Dott. Alessandro Betti, Direttore della Raccolta Fondi di Fondazione Telethon.

Il Presidente Claudio Gatti parlerà del futuro dell’Accademia MLM e si alterneranno confronti e approfondimenti sul Panettone, dalle preparazioni tecniche, passando per la sua storia ed il suo futuro; saranno affrontate le prospettive dei giovani che si affacciano alla professione di Maestro Lievitista e, ad aprire il l dibattito sul tema delle figure professionali e delle competenze in materia che elevano il comparto dei servizi e del turismo enogastronomico, sarà il Direttore dell’agenzia Regionale del Turismo Regione Campania Avv. Luigi Raia. E ancora, si parlerà del legame tra panettone e territorio, si affronteranno i temi della biodiversità con la partecipazione dell’Assessore all’Agricoltura Regione Campania, On. Nicola Caputo che da sempre si impegna nella valorizzazione della Dieta Mediterranea e del Made in Campania – valori che si rispecchieranno nello snack Mediterraneo e nella cena di gala realizzati per l’occasione dalla scuola Dolce & Salato, e di turismo enogastronomico insieme all’Assessore al Turismo, Prof. Felice Casucci: La Campania vanta infatti il primato europeo per il turismo, con il 30% di visitatori attirati proprio dalla ricchezza enogastronomica della regione.

L’evento è sostenuto dalla Regione Campania dal comparto del turismo e dall’agroalimentare, e dai partner privati che rendono possibile l’iniziativa.

www.accademiamaestrilievitomadrepanettoneitaliano.it

www.instagram.com/maestridellievitoedelpanettone/

www.facebook.com/AccademiaMaestridelLievitoMadreePanettoneItaliano

IL PROGRAMMA

Ore 15,00: Inizio Convegno – prima parte. Modera: Tiberio Timperi; Supporter: Giuseppe Daddio Chef e direttore scuola Dolce & Salato

– Relatori Istituzionali:

– Saluti del Direttore TIGEM, Dott. Andrea Ballabio

– Saluti Telethon, Dott. Alessandro Betti

– Ass.re Agricoltura Regione Campania On. Nicola Caputo

– Ass.re Turismo Regione Campania Prof. Felice Casucci

Ore 17,00 ripresa dei lavori – seconda parte:

– Ad aprire il l dibattito sul tema figure professionali e competenze in materia che elevano il comparto dei servizi e del turismo enogastronomico sarà il Direttore dell’agenzia Regionale del Turismo Regione Campania Avv. Luigi Raia

– Presentazione della squadra nazionale italiana e programma di gara PWC (Aniello di Caprio)

– Presentazione del nuovo progetto BAFFO DEL PAPÀ (Oscar Pagani)

– Presentazione del concorso interno ICAM “UN PANETTONE AL CIOCCOLATO” (Maurizio Bonanomi)

– Leader in laboratorio: il futuro del nostro lavoro parlando di giovani (Stefano Laghi)

– La cottura nei grandi lievitati (Alessandro Bertuzzi)

– Pandoro e dintorni, un uomo una storia (Eraldo Rossi, ex direttore Balocco SPA)

– Progetti futuri (Claudio Gatti)

IL CAMPIONATO MONDIALE DEL PANETTONE A SQUADRE E LE DICHIARAZIONI DEI MAESTRI DEL TEAM ITALIA: La prima edizione del Campionato Mondiale del Panettone a Squadre inaugurerà il 9 ottobre presso Eataly Verona con la presentazione degli 8 team in gara. Dal 10 al 13 ottobre a Verona, presso i laboratori del gruppo Polin, le nazionali di Argentina, Francia, Germania, Giappone, Italia, Polonia, Spagna e Taiwan si sfideranno nella preparazione del panettone classico italiano, panettone al cioccolato con impasto a scuro, lievitato innovativo “panettone salato”.

A decretare i vincitori e a consegnare i Premi Speciali, al termine della finalissima in programma il 14 ottobre a HostMilano di Fiera Milano, che sarà trasmessa anche in diretta streaming sui canali di Italian Gourmet dalle ore 10.30, saranno tre prestigiose giurie: quella tecnica, che decreterà il team vincitore, composta dai team manager di ogni nazionale ed esperti esterni, mentre alla Giuria Stellata e a quella dei giornalisti italiani ed internazionali spetterà il compito di assegnare i numerosi Premi Speciali.

Il team italiano è composto da Claudio Gatti, Aniello di Caprio, Giuseppe Mascolo. Riserva d’eccellenza: Beniamino Bazzoli. Team Manager: Davide Malizia. Coach: Ezio Marinato e Maurizio Bonanomi

“Porterò con la squadra sotto la mia direzione il panettone tradizionale, ricco di valori del nostro territorio che appartiene all’Italia e al mondo”, dichiara Aniello di Caprio, “Ma non bisogna assolutamente sottovalutare le squadre estere, perché grazie al know how appreso dal Made in Italy sono diventate molto abili nell’arte dei grandi lievitati come il Panettone. Oggi non è più un dolce sconosciuto e la sua produzione è nelle mani dai professionisti che esercitano nei paesi oltre i nostri confini. Sono proprio i numeri in temini produttivi a testimoniare il legame con la pasta lievitata”.

“Ogni competizione ha il suo fascino, ma anche se ne ho fatte tante questa mette timore”, aggiunge Giuseppe Mascolo. “Certo, si tratta di un prodotto italiano ma siamo consapevoli di averlo insegnato e diffuso negli anni, e dobbiamo continuare ad impegnarci per cercare di ambire alla vittoria. A fare un grande Panettone non è solamente una materia prima indiscussa, il valore aggiunto sta nella cura e nell’affetto che noi Maestri esperti di lievitazione mettiamo nella gestione del lievito Madre Naturale. Lo spirito di insieme è buono, e sarà la squadra a vincere non il singolo! A me compete il Panettone al cioccolato che mi è stato affidato in quanto negli anni ha raggiunto traguardi importanti”.

Claudio Gatti, orgoglioso da Presidente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre di prendere parte al Mondiale a Squadre con il “panettone innovativo” sottolinea: “Non solo si tratta della prima edizione in cui la competizione si svolge in team e non singolarmente, ma per la prima volta il lievitato viene espletato in maniera live. Certo è un confronto trasparente di pura condivisione, dove l’idea della competizione viene bandita delle competenze. Tutti avranno tra le mani le stesse materie prime che dovranno essere interpretate e trattate con maestria”.