Coppa del Mondo del Panettone, Campania protagonista

A Milano si respira grande attesa per un evento straordinario che si prepara a celebrare uno dei simboli più dolci e iconici della cultura italiana: il panettone. In effetti, dall’8 al 10 novembre 2024, il prestigioso Palazzo Castiglioni aprirà le sue porte per ospitare la finalissima della ‘Coppa del Mondo del Panettone’. Questi tre giorni offriranno al pubblico l’occasione unica di immergersi in una serie di attività coinvolgenti, tra cui eventi tematici, presentazioni e workshop interattivi. Ci sarà, inoltre, una ghiotta opportunità per i partecipanti di assaporare i migliori panettoni del mondo, un’esperienza che saprà deliziare anche i palati più esigenti.

L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, ha sottolineato l’importanza di questo appuntamento come un autentico tributo all’artigianalità. Secondo Beduschi, la Coppa del Mondo del Panettone rappresenta perfettamente la tradizione e cultura di un territorio, raccontate attraverso un dolce che ha saputo conquistare cuori e palati in tutto il mondo. Quest’evento non celebra solo un prodotto, ma esalta l’eccellenza italiana nel campo gastronomico a livello globale.

I maestri pasticceri che vi partecipano, provenienti da ogni angolo del pianeta, con le loro competenze e la loro passione, rendono omaggio a un simbolo che incarna le radici della nostra cultura culinaria. Sostenere iniziative del genere non significa solo promuovere il patrimonio gastronomico italiano ma anche valorizzare quell’arte del fare che rende la Lombardia un faro di qualità e innovazione. Gli artigiani lombardi, con la loro dedizione, non solo mantengono vive le tradizioni, ma arricchiscono il mondo con emozioni che attraversano i confini. Questa celebrazione del panettone non è casuale. La Coppa del Mondo del Panettone è stata ideata per onorare la storia e l’arte della creazione di un dolce che ha saputo andare oltre le sue origini milanesi per affermarsi a livello internazionale nel panorama della pasticceria. L’iniziativa è guidata dalla passione del Maestro Giuseppe Piffaretti, che con il suo talento e la sua visione ha dato vita a questa competizione globale. Si tratta di un’occasione unica per porre sotto i riflettori l’unione tra tradizione e innovazione che caratterizza l’arte pasticcera, celebrare la maestria artigianale e scandire il successo di un prodotto che è diventato simbolo mondiale di qualità e creatività.

La quarta edizione di questo prestigioso evento, dedicato al mondo della pasticceria artigianale, si svolge con grande successo, raccogliendo l’entusiasmo di numerosi partecipanti e protagonisti del settore. Dopo le prime tre edizioni tenutesi rispettivamente a Lugano e Milano, quest’anno si è raggiunto un traguardo significativo, grazie all’impegno costante nel promuovere l’artigianalità italiana in tutto il mondo. L’organizzatore, Piffaretti, ha sottolineato come, nel tempo, il prodotto artigianale sia riuscito a ottenere un riconoscimento tale da superare i grandi numeri della distribuzione industriale, divenendo simbolo di eccellenza e qualità. Il focus principale rimane la promozione del Made in Italy, con l’obiettivo di tutelare e preservare l’identità unica del panettone milanese, un’icona culinaria di fama mondiale. L’evento offre un’esperienza immersiva per il pubblico, che ha l’opportunità di partecipare a numerose attività. Le degustazioni di panettoni rappresentano certamente uno dei momenti più attesi, permettendo ai visitatori di esplorare una vasta gamma di sapori unici. Inoltre, vari laboratori interattivi consentono di apprendere tecniche e segreti della pasticceria direttamente dagli esperti. La votazione della giuria, tenuta in diretta, offre un’ulteriore dimensione di coinvolgimento per chi partecipa, offrendo la possibilità di osservare da vicino l’assegnazione dei premi. Per i più piccoli, un’area dedicata è stata allestita appositamente, dove i bambini possono avvicinarsi al mondo della pasticceria in modo divertente e educativo. L’ingresso all’evento è gratuito, il che rende l’esperienza ancora più accessibile a chiunque desideri partecipare. Chi è interessato a esplorare ulteriormente le diverse proposte di panettoni può acquistare una card degustazione, che permette di assaggiare numerose varietà di questo dolce iconico. Il panel dei giudici è composto da nomi di spicco del settore, come Iginio Massari, noto per la sua alta pasticceria, e Ernst Knam, riconosciuto pastry chef e Maître chocolatier. Questi esperti presidiano due categorie distinte: il panettone tradizionale e quello al cioccolato, garantendo una valutazione esperta e autorevole dei prodotti presentati.

Grazie all’evento, il panettone artigianale si riconferma portavoce della tradizione e innovazione italiana, rendendolo un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i professionisti del settore.

Il programma degli incontri presenta, per la prima volta, un approfondimento interamente dedicato al panettone senza glutine. Questo focus rappresenta un’importante novità in quanto risponde alle esigenze di coloro che soffrono di intolleranze alimentari, permettendo a tutti di godere del tradizionale dolce natalizio italiano. A sottolineare questa attenzione è la presenza di Francesco Favorito, un rinomato esperto nell’arte della pasticceria senza glutine, il quale condividerà la sua esperienza e le sue tecniche innovative.

Successivamente, l’evento prevede un incontro con Julien Alvarez, Chef presso Ladurée a Parigi. Ladurée è famosa per essere la culla dei macaron, i celebri dolcetti francesi che oggi sono apprezzati in tutto il mondo. Julien Alvarez porterà la sua esperienza e la tradizione della raffinata pasticceria francese, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire i segreti dietro la creazione di questi squisiti dolci. Un altro momento saliente sarà la partecipazione di Markus Bohr, Executive Chef presso Harrods, il prestigioso grande magazzino di Londra. Markus Bohr guiderà una degustazione dei famosi cioccolati prodotti da Harrods, dimostrando la qualità e l’eleganza che caratterizzano questi prodotti di lusso.

Dalla scena internazionale giunge anche Rogerio Shimura, un maestro pasticcere brasiliano di grande fama. Shimura introdurrà i partecipanti a un dolce tipico natalizio del Brasile, ampliando così il panorama culturale e gastronomico dell’evento e permettendo a tutti di viaggiare attraverso i sapori. Dal Perù, Juan Carlos Lopez presenterà un creazione davvero unica: un bombon di ceviche premiato con la medaglia d’oro all’International Chocolate Award. Questa combinazione innovativa di sapori esotici rappresenta un punto d’incontro tra la tradizione della gastronomia peruviana e l’arte della cioccolateria. Un altro aspetto fondamentale dell’evento è l’attenzione rivolta alla formazione dei giovani aspiranti pasticceri.

Questa si concretizza attraverso la partecipazione attiva degli studenti della scuola di formazione superiore Ial Lombardia. Coinvolgere i giovani talenti è cruciale per garantire la continuità e l’innovazione nel campo della pasticceria. Concludendo, la manifestazione include anche un appuntamento con i protagonisti della Summer Edition del 2023 e del 2024. Per la prima volta, queste edizioni hanno combinato la dolcezza del panettone con la cremosità del gelato, creando una delizia estiva inedita. Grazie alla collaborazione con la Coppa del Mondo del Panettone e l’Italian Open Water Tour, questo particolare dolce ha viaggiato per le spiagge italiane, arricchendo le tappe della competizione amatoriale in acque libere.

L’evento si chiuderà con la premiazione dei trittici del nord e dei Carruggi, prevista per sabato 9 novembre alle ore 17, celebrando così l’eccellenza e l’innovazione nel mondo della pasticceria.

Dopo un anno di selezioni Nazionali nei diversi stati, per l’edizione 2024 sono arrivati in finale 24 pasticceri per la categoria Panettone tradizionale e 18 per la categoria Panettone al cioccolato. I finalisti arrivano da Europa, Asia, America Latina e Stati Uniti ma anche Australia con la presenza di 17 nazioni. A dimostrazione dell’appeal sempre più internazionale di questo progetto.

L’Italia è rappresentata per la categoria ‘panettone tradizionale’: Pompilio Giardino, Panificio Pompilio, Ariano Irpino (Av); Pesce Pasquale, Pasticceria Pesce 1896, Avella (Av); Damiano Pagani, Pasticceria Pagani, Dello (Bs); Musumeci Antonino, Pasticceria Musumeci, Misterbianco (Ct); Lastra Francesco, Pasticceria Nunzio La Monica, Castellammare di Stabia (Na); Maurizio Sarioli, Forneria Il Pane di Brescia, vincitore di ‘Panettone senza confini 2023’.

Per la categoria ‘panettone al cioccolato’: Armando Pascarella, Pasticceria Armando Pascarella, San Felice a Cancello (Ce); Alessandro Slama, Dar Slama, Ischia (Na); Pasquale Marigliano, Pasticceria Marigliano, Nola (Na); Michele Somma, Pasticceria La Delizia, Santa Maria la Carità (Na); Pasquale Iannelli, Casa Mastroianni, Lamezia Terme (Cz), Roberto Moreschi, Roberto Pastry & Bakery, Chiavenna (So).