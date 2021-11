Coppa del Mondo di Panettone, vince Salvatore Tortora.

È stata una finale emozionante che ha visto sfilare i finalisti da tutto il mondo durante la cerimonia di Premiazione della Coppa del Mondo del Panettone 2021 che si è svolta a Lugano domenica 7 novembre.

A conquistare il titolo di miglior panettone del Mondo è stato il maestro pasticcere Salvatore Tortora (Italia), al secondo posto Fiorenzo Ascolese (Italia) e al terzo posto Massimiliano Lunardi (Italia).

Il lavoro della giuria formata da Massimo Ferrante (Italia, Presidente di Giuria vincitore della Coppa del Panettone 2019), Paco Torreblanca (Spagna, Miglior pasticciere di Spagna), Massimo Turuani (Svizzera, Presidente SMPPC), Jimmy Griffin (Irlanda, Maestro panettiere), Fabrizio Galla (Italia, Relasi dessert), Debora Massari (Italia, Tecnologa alimentare), Davide Malizia (Italia, Campione del Mondo Zucchero artistico), Gianbattista Montanari (Italia, Dimostratore Corman e esperto panettoni), Frank Dépéries (Francia, M.O.F. Boulanger), Bruno Buletti (Svizzera, Specialista panettone), Vittorio Santoro (Italia, Direttore Cast Alimenti), Roberto Rinaldini (Italia, Campione del mondo) in questi giorni è stato serrato sotto la severa sorveglianza del notaio per giudicare i panettoni per forma, profumo e sapore.

I PREMI

PRIMO CLASSIFICATO riceve la Coppa del Mondo del Panettone, la fornitura 300 kg Molino Dallagiovanna e assegno del valore di 500 Euro per l’acquisto di prodotti Agrimontana, omaggio in prodotto di Agrimontana e bottiglia personalizzata Amaro 314

Il SECONDO CLASSIFICATO riceve la Coppa del Mondo del Panettone, fornitura farina 200 kg Molino Dallagiovanna, omaggio in prodotto di Agrimontana , bottiglia personalizzata Amaro 314

Il TERZO CLASSIFICATO riceve la coppa della Coppa del Mondo del Panettone, fornitura farina 100 kg di Molino Dallagiovanna , omaggio in prodotti di Agrimontana , bottiglia personalizzata Amaro 314

Durante la premiazione è stato assegnato anche il Premio del Maestro del Panettone 2021 alla memoria di Alfonso Pepe, che ha contribuito a creare la storia del Panettone nel mondo. Ritira il premio il fratello Giuseppe Pepe.

CLUB DELLA COPPA DEL MONDO

Il comitato tecnico ha annunciato la creazione del primo CLUB DELLA COPPA DEL MONDO DEL PANETTONE che avrà sede in Italia, il primo di una lunga serie che coinvolgerà tutti i paesi concorrenti.