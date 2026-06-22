Cornetti di pasticcera, Piterà: non lasciamo ombre sul settore

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“La trasparenza e la tutela dei cittadini sono fondamentali per garantire la fiducia dei consumatori. Tuttavia, è essenziale non fare di tutta l’erba un fascio: la maggioranza delle storiche pasticcerie napoletane lavora ogni notte con dedizione e rispetto per le regole, portando al bancone un prodotto eccellente”.

A parlare è Davide Piterà, maestro pasticcere napoletano, che ha sentito di intervenire nel dibattito sollevato dai recenti focus mediatici sulla qualità dei prodotti da forno e sull’uso di grassi vegetali nei lievitati.

L’obiettivo di Piterà non è alimentare polemiche, ma fare chiarezza a tutela del consumatore finale e dell’immagine di un intero comparto storico.

Materie prime

La scelta degli ingredienti: “Margarina o burro? C’è chi risparmia e chi investe”

Sulla questione delle materie prime, degli aromi e dell’uso della margarina al posto del burro, Piterà usa parole chiare:

“La margarina e i prodotti pronti esistono sul mercato, sono legali e vengono utilizzati da molti per contenere i costi di vendita. Ma la vera pasticceria artigianale a Napoli segue un’altra filosofia. E sono tantissime le realtà che lavorano secondo queste logiche. Noi scegliamo il burro nobile, la vaniglia naturale e i tempi lunghi della lievitazione. La qualità ha un costo, ma è l’unico modo che conosciamo per rispettare chi si fida di noi. Fortunatamente, i napoletani hanno una grande cultura alimentare e sanno riconoscere quando dietro un cornetto c’è un vero lavoro artigianale”.

La tradizione della prima colazione

Napoli ha una tradizione lunghissima nella prima colazione. Brand storici che hanno onorato per decenni questa cultura e questo culto per il buongiorno al bar.

Per Piterà, il tessuto dei bar e delle pasticcerie napoletane è un patrimonio economico e culturale unico e va difeso, soprattutto in un’epoca di forte omologazione:

“In un mondo globalizzato, dove ovunque si rischia di trovare gli stessi sapori standardizzati, Napoli rappresenta un’eccezione meravigliosa. Abbiamo antiche botteghe che negli anni sono cresciute, diventando vere e proprie imprese moderne che danno lavoro a centinaia di famiglie, ma che conservano ancora i valori di una volta. Questo legame con la tradizione non può essere cancellato. È giusto fare informazione, se necessario, senza però restituire al consumatore finale un’unica sola notizia negativa.”

Collaborazione con i cittadini

Infine, il pasticcere lancia un invito alla collaborazione tra artigiani e cittadini per superare i timori di questi giorni:

“Le regole vanno rispettate da tutti e chi non lo fa danneggia prima di tutto noi colleghi che lavoriamo onestamente. Ai cittadini, però, dico di continuare a vivere il rito della colazione con serenità. Chiedete, informatevi, siate curiosi sugli ingredienti. Il rapporto con il proprio pasticcere di fiducia a Napoli si basa da sempre sulla trasparenza. Noi siamo qui per accogliervi e per continuare a garantire la qualità che rende la nostra città famosa nel mondo”.