Coronavirus, rinviato Eruzioni del Gusto a Pietrarsa.

In relazione all’ordinanza n. 79 del presidente della Regione Campania, contenente misure rigorose contro assembramenti e mobilità incontrollata, la terza edizione di Eruzioni del Gusto promossa dall’associazione culturale ORONERO – Dalle scritture del fuoco che era stata programmata dal 16 al 19 ottobre 2020 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, d’intesa con la Regione Campania, è stata rinviata a data da destinarsi.

La decisione di rinviare l’evento, alla luce dell’aumento dei contagi Covid registrati nelle ultime ore in Campania, ci sembra doverosa dal momento che la salute è prioritaria. Nonostante l’evento sia stato pensato per essere svolto in forma statica e validato il protocollo in attesa della certificazione di Bureau Veritas (Ente Internazionale di certificazione), motivi di opportunità e senso di responsabilità hanno prevalso.

Un ringraziamento alle Istituzioni, agli Enti, agli Istituti di ricerca scientifica, alle Università, ai Consorzi di tutela, alla Fondazione FS e alla direzione del Museo di Pietrarsa, alle Forze dell’ordine, alle Associazioni, ai Partner, ai Collaboratori e a tutte le Aziende che hanno aderito alla manifestazione. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sulla data e il programma della terza edizione, quando vi saranno di nuovo le condizioni per lo svolgimento di eventi aperti al pubblico.