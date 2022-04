Cortesie per gli ospiti Ristorante, Salumeria Upnea vince la puntata.

Vince la puntata di “Cortesie per gli ospiti Ristorante” – andata in onda lo scorso 22 aprile su Real Time – il bistrot sito a Napoli in Via San Giovanni Maggiore Pignatelli, 35. Scelto come “ristorante del cuore” da una delle due coppie sfidanti, Salumeria Upnea ha saputo distinguersi, ottenendo da entrambi i giudici il massimo dei voti (5 su 5) sul “piatto preferito”, gli occhi di lupo alla genovese cucinata nel rispetto della tradizione. Oltre alla portata principale, che come da regolamento hanno assaggiato tutti i commensali, tra le pietanze scelte alla carta si sono succeduti alcuni fiori all’occhiello del consueto menù di Salumeria: “Mozzarella in carrozza Così si fa”, “Polpott” (polpette con ripieno al ragù), il mussillo di baccalà fritto in pastella, il filetto di tonno cotto sottovuoto a bassa temperatura e bardato in pancetta di maialino nero casertano e carpaccio di tartufo nero, etc.

“Cortesie per gli ospiti Ristorante”, dunque, è il nuovo programma di Real Time che ricalca sì il format originario spostandosi, però, per i locali di tutta la penisola: le due coppie selezionate invitano i giudici nei loro rispettivi ristoranti preferiti, e alla fine di ciascuna puntata viene decretato un vincitore sulla base dei voti ottenuti in merito alla cucina e all’esperienza generale. Alla conduzione – nonché alla giuria – dello spin-off di “Cortesie per gli ospiti” dedicato ai ristoranti, una coppia inedita: quella formata dallo chef Roberto Valbuzzi – già noto agli spettatori di Real Time – e da Ursula Seelenbacher, tra le PR e trendsetter più autorevoli in Italia.

«Siamo molto contenti di questa vittoria – spiega lo chef e socio fondatore, Luigi Crispino – ma, prima ancora, siamo grati e contenti di aver avuto la possibilità di partecipare a una così importante produzione di Real Time. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore Luisa Tardi e Irene Ferrara per averci scelto come proprio ristorante preferito, nonché lo chef Roberto Valbuzzi e Ursula Seelenbacher per i loro generosi riconoscimenti. Insomma, dopo questo voto pieno alla nostra genovese, vorrà dire che continueremo a fare del nostro meglio per non deludere le aspettative!».

“Così si fa!” recita il claim di Salumeria Upnea, ristorante/bistrot in cui l’attenzione al cibo di qualità, cucinato rispettando o rivisitando la tradizione, s’incontra con la passione per le arti.

Giorni e orari di apertura: dal lunedì alla domenica dalle ore 12,15 alle 16,15 e dalle 19 alle 23,45 (chiusi di mercoledì).

Contatti: 08119364649

www.salumeriaupnea.it

Facebook

Instagram