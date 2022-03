Creatività sostenibile a Tuttohotel 2022: la chiave del successo per l’accoglienza del futuro.

L’assessore regionale al turismo Felice Casucci ha dato il via ai lavori della seconda giornata di Tuttohotel, inaugurata ieri alla Mostra d’Oltremare di Napoli, che anche oggi vede una grande affluenza di pubblico di addetti ai lavori del comparto industria alberghiera, servizi per l’hotellerie e b&b. Tra convegni e incontri per migliorare il proprio business e aumentare opportunità di vendita del prodotto accoglienza.

Dall’”Ospitalità gentile, revenue creativo ad alto ritorno” con il performance coach Roberto Boccacelli al “Verde come paradigma dell’ospitalità” convegno dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia. Ma sono tante le curiosità di Tuttohotel, per esempio l’aver dato spazio creativo a Concetta Di Caprio, pastrychef di Sweet Love di Mauro Diana, pasticceria pluripremiata di Teano. Che con una torta a forma di logo Tuttohotel (con crema chantilly e gocce di cioccolata), ha contribuito all’avvio dei lavori. Ed ancora la partecipazione degli architetti con le istallazioni a misura naturale, per poter vedere e vivere le ambientazioni, che ancora una volta hanno dato valore all’iniziativa. Considerando tra l’altro che i temi alla base di ogni lavoro sono vivibilità degli spazi di accoglienza, sostenibilità e l’utilizzo di prodotti di aziende ecologiche. Così le installazioni all’interno della manifestazione per le mostre espositive Ecohospitality e B&BexpoDesign sono stati realizzati dagli architetti Marco Falconio- curatore installazione Atmosphere; Fabio Oranges- curatrice installazione Hotel +; Luigi Guidi – curatore installazione OFF; Antonio Visone – curatore installazione Fowe; Manuela Tirrito (Ars Constructa)- curatrice installazione Verde benessere a 5 sensi; Francesca Maione – curatrice installazione Hotel Experience e Maurizio Vesce – curatore installazione Full Flow.

Ma ancora, tra i nomi di eccellenza ci sono realtà storiche di settore, come Casolaro Hotellerie, che espone tutta la gamma dei prodotti e le novità che caratterizzeranno la prossima stagione. E alcune novità assolute, come il Virtual Tour Interattivo di Nico Boccia, che ha preparato in esclusiva una visita della fiera virtuale, che entro domani sarà on line sui social di Tuttohotel.