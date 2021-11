CreepyPasta: nell’ Halloween di Barilla anche i modi più “creepy” di preparare la pasta sono ben accetti.

#CreepyPasta è un hashtag con più di 6 miliardi di visualizzazioni su TikTok, utilizzato per brevi storie horror che non hanno niente a che fare con la pasta.

Per festeggiare Halloween 2021, Barilla ha deciso di reinterpretare il popolare hashtag raccontando i modi più “inquietanti” di preparare la pasta. Con questo progetto, Barilla celebra tutti i modi in cui le persone amano la pasta – anche quelli più “creepy” – in linea con il posizionamento del brand “Un Gesto d’Amore”.

I tre contenuti video, online sul canale TikTok di Barilla dal 29 ottobre, si ispirano graficamente al mondo del terrore e si basano sulle abitudini “horror” più comuni legate alla pasta, dalle penne stracotte agli spaghetti spezzati prima della cottura.

Per la campagna, il brand ha collaborato con il duo di TikToker @Lionfieldmusic che, con la loro inconfondibile ironia all’italiana, hanno invitato le persone a condividere il proprio modo “creepy” di mangiare la pasta.

La campagna nasce da un’idea di We Are Social.

Credit We Are Social

Executive Creative Director: Alessandro Sciarpelletti

Executive Creative Production Director: Daniele Piazza

Creative Director: Stefano Cucinotta, Andrea Fumagalli

Art Supervisor: Alessandra Buchignani

Senior Creative: Laura Venuti

Art Director: Elisa Barra

Editorial Supervisor: Giuseppe Schiavone

Editor: Fabrizio La Ferla

Senior Account Director: Luca Di Palma

Account Manager: Lucia Magni

Account Executive: Francesca Romana Rutigliano

Writer: Enrica Barberis, Christina Gama

Influence Marketing Specialist: Sofia Sarcina Di Fidio

Strategy Supervisor: Marta Prosperi

Research & Insight Director: Matteo Starri

Research & Insight Supervisor: Donato Falotico

Senior Research & Insight Analyst: Biagio Bleve

Una produzione We Are Social Studios:

Head of We Are Social Studios: Sandro Amabili

Producer: Amalia Sylos Calò

Con Cdp: The Blink Fish + Ocular Lab

We Are Social

Siamo una socially-led creative agency. Abbiamo un team internazionale di oltre 950 specialisti e lavoriamo con un obiettivo comune: connettere le persone e i brand in maniera rilevante. Crediamo nelle persone e nella comprensione del loro comportamento come primo passo per generare valore di business.

Questo è quello che chiamiamo social thinking.

Supportiamo brand come Lavazza, Campari, Barilla, adidas, Vodafone, Netflix, American Express e Google. Se desideri lavorare con noi, visita il sito http://wearesocial.it