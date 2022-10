Cremoso ed avvolgente il torrone artigianale di Fabio Tuccillo.

Le origini del torrone sembrano perdersi nella notte dei tempi, fondendo storia e tradizione artigianale. Sin dall’epoca dei romani, quando il torrone era chiamato “Cupedia”, si hanno tracce di questa dolce bontà, che arriva ai giorni nostri nelle forme e nelle varianti più disparate, da gustare in occasione di feste e ricorrenze particolari, ma non solo. Non è un dolce italiano, si pensa sia originario del Medio Oriente, ma è ormai entrato di diritto nella nostra cultura gastronomica, nelle sue tantissime versioni.

Tra queste, legata alla festa dei defunti, è il torrone cremoso, una delizia tipica partenopea. Un torrone morbido, nella sua versione tradizionale ripieno di nocciole intere e ricoperto da un denso guscio di cioccolato, che si presenta solitamente con una forma a cassetta, che viene poi tagliata a fette.

Il Bakery Chef Fabio Tuccillo è uno degli appassionati di questa lunga tradizione artigianale e trae ispirazione dal classico torrone per la realizzazione delle sue originali creazioni, che partendo dalle origini ci si fondono con innovazione e creatività.

Cioccolato fondente, al latte, al gianduia con nocciole IGP, cioccolato al pistacchio con pistacchi interi, cioccolato bianco con biscotti e pralinato alle mandorle: sono solo alcuni dei gusti che Fabio Tuccillo propone, per accontentare i palati più golosi. Un’esplosione di sapori, un mood delicato ed avvolgente, che caratterizza anche tutte le novità 2022.

Tra queste, il torrone al Cioccolato al Caramello, ricoperto di cioccolato bianco e cuore di morbido caramello salato filante, che rende omaggio alla salsa dolce più famosa della pasticceria; quello al Cioccolato al Lampone, con interno di cioccolato bianco, fresco e dal sapore intenso, che seduce per la sua nota leggermente acidula, nocciole IGP e ciliegia ed infine quello al Cioccolato alla fragola, con inserto croccante e “scoppiettante” e nocciole IGP, che conquisterà anche i più piccini.

Sono tantissime le varianti proposte dal Bakery Chef, tutte realizzate con ingredienti di qualità e nel rispetto della preparazione originale; ottime come dessert di fine pasto o anche come merenda pomeridiana, sicuramente un dolce momento di gusto e condivisione.

Il Bakery chef Fabio Tuccillo, medaglia d’argento al concorso Miglior Colomba d’Italia FIPGC Federazione Internazionale di Pasticceria Gelateria Cioccolateria, è titolare della Tuccillo Bakery, che gestisce insieme a suo fratello Gianfranco, socio dell’attività e ideatore del progetto insieme al padre Antonio. Nata nel 2014, la Panetteria Tuccillo si è evoluta nel corso degli anni, associando alla produzione di pane e panini, anche la pasticceria e gli altri prodotti da forno, che oggi la rendono riconoscibile come Bakery per un vasto pubblico, sia di clienti privati che Ho.re.ca.

Tra i prodotti di punta, quelli realizzati con farine speciali, spezie e semi, della linea Healthy Bakery, ideali in una dieta bilanciata, per le loro qualità e benefici per la salute.