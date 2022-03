Cristina D’Avena e il camaleonte Carletto (Sofficini) protagonisti della nuova canzone “La Canzone di Carletto”.

Per intere generazioni è stata la voce delle sigle di tutti i cartoni animati di successo, un volto amato e conosciuto da grandi e piccini. Cristina D’Avena, compiuti 40 anni di carriera con oltre 7 milioni di copie vendute (primo Disco D’Oro nel 1982 con la “Canzone dei Puffi”), è un’icona pop e di stile, una beniamina della musica leggera: reduce dal successo degli album “Duets – Tutti cantano Cristina” e “Duets Forever”, in cui la cantante interpreta i suoi grandi successi con le più importanti star della musica italiana, e dalla recente partecipazione al programma tv “Il Cantante Mascherato”, dove ha prestato la voce ad un Cavalluccio Marino, oggi torna in un featuring d’eccezione con un vero showman, l’irriverente camaleonte Carletto . Dal 1998 è il volto dello storico brand Sofficini, un’autentica rivoluzione nel mondo dei surgelati, apparsa come assoluta novità più di 40 anni fa, e che ha subito conquistato il palato dei bambini e la fiducia delle mamme.

L’eclettico duo chiama a raccolta tutte le famiglie italiane con il brano “La Canzone di Carletto”, un testo esilarante e divertente, la colonna sonora perfetta per trasformare la serata in una festa per tutta la famiglia con i Sofficini Findus, che festeggiano per l’occasione il primo Sofficini Day. Sinonimo di gusto e divertimento in tavola, mettono d’accordo grandi e piccoli e sono perfetti per una cena allegra e spensierata, la Serata Sofficini per eccellenza. E nelle vesti di un perfetto showman, questa volta Carletto da vero cantante accende i riflettori del palcoscenico con una partner d’eccezione.

«Ho duettato con tanti amici, ma quando è arrivato Carletto ho detto … wow che felicità! Mi piace andare oltre con la fantasia e Carletto mi è sempre piaciuto, è un simbolo nei ricordi di tutti – ha raccontato Cristina D’Avena – la Canzone di Carletto è molto orecchiabile e divertente, lui simpaticissimo. La canzone dà gioia e serenità, dà colore, e oggi più che mai ne abbiamo bisogno. Cantare la canzone di Carletto ci fa sorridere e ci fa bene al cuore. Carletto ci aiuta ad andare oltre, a divertirci e a fare festa in compagnia».

È il 1998 quando Carletto approda in tv in uno spot televisivo di Sofficini . Da quel momento diventa il volto e l’anima del brand, per la sua capacità di esprimerne al meglio l’identità, comunicando efficacemente la golosità del prodotto e rafforzandone l’immagine distintiva. Diventa il protagonista indiscusso di tutte le successive attività di comunicazione, sia sui mezzi tradizionali che sul web, sia nei punti vendita che nelle attività di consumer promotion. Il camaleonte, grazie alla sua simpatia, alla capacità di coinvolgere e invitare a giocare con lui, ha saputo interpretare il bambino presente in ciascuno di noi, riuscendo ad incarnare nel tempo la marca in maniera sempre più trasversale.

Ora Carletto è pronto ad intraprendere nuove avventure, che lo vedranno protagonista in altri ambiti, come quello musicale, in cui far vivere il suo spirito gioioso e irriverente che negli anni ha saputo conquistare grandi e piccoli.

“La Canzone di Carletto” sarà on air su Spotify e Amazon Music, oltre che su Youtube, da domenica 20 marzo.

«È un grande piacere per noi aver incontrato un’artista tanto amata come Cristina D’Avena, icona per intere generazioni – ha dichiarato Andrea Passamonti, Marketing Manager Local Brands & Enterprise

– «La sua collaborazione con il nostro Carletto, il camaleonte amato da milioni di famiglie italiane e identità del nostro brand, rispecchia al meglio lo spirito di Sofficini e della ‘Serata Sofficini’: spensieratezza, allegria e condivisione. Ci piacerebbe che ‘La Canzone di Carletto’ diventasse un vero e proprio inno al divertimento e alla gioia di stare insieme: una Serata Sofficini in compagnia di Cristina D’Avena può diventare davvero la serata perfetta!».

CRISTINA D’AVENA FEAT. CARLETTO

“LA CANZONE DI CARLETTO”

Cristina D’Avena: nero

Carletto: viola

Coro: verde

Carletto!

Tu non hai fame?

Carletto!

Carletto!

Tu non hai fame?

Carletto!

Io conosco un bel tipetto,

di nome fa Carletto,

golosone irrefrenabile.

È davvero sorprendente, super divertente.

Carletto… c’est moi!

Lui è un tipo verde e sciallo,

un camaleonte strambo

che non cambia di colore ma…

è davvero un gran portento

nel travestimento.

Carletto… Oh Yeah!

Sempre c’è un modo per

star bene con te

quando stiamo insieme

io sono happy!

Carletto!

Se lo vuoi

tu puoi far festa con noi

Sofficini finché vuoi.

Carletto, Carletto,

sei proprio un furbetto:

stai tramando qualcosa

dai dicci cos’è.

Una gran festa per noi, oggi o quando vorrai, scopri quanto ti divertirai.

Carletto, Carletto,

amico geniale,

solo tu ci regali

serate così.

È sempre festa per noi, oggi o quando vorrai, e di sicuro non ti pentirai.

Carletto!

Serata Sofficini!

Carletto!

Dai non farmi aspettare

Carletto non farle un dispetto.

Okay, Sofficini tutti miei!

Hai detto Sofficini? Io li adooooro

Hai detto Sofficini? Gnaaaam

Sempre c’è un modo per

star bene con te

quando stiamo insieme

io sono happy!

Carletto!

Se lo vuoi

tu puoi far festa con noi

Sofficini finché vuoi.

Carletto, Carletto,

sei proprio un furbetto:

stai tramando qualcosa

dai dicci cos’è.

Una gran festa per noi, oggi o quando vorrai, scopri quanto ti divertirai.

Carletto, Carletto,

amico geniale,

solo tu ci regali

serate così.

È sempre festa per noi, oggi o quando vorrai, e di sicuro non ti pentirai.

Carletto!

Serata Sofficini?

Carletto!

Carletto!

Che spettacolo di serata!

Carletto!

Tu non hai fame?

Io sì!