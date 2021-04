Da airBaltic nuovo volo Napoli-Riga, dal 4 giugno con 2 frequenze settimanali.

La compagnia aerea lettone airBaltic lancia il nuovo volo di linea, operativo dal 4 giugno 2021, che collegherà Napoli con la capitale della Lettonia con due frequenze settimanali.

Martin Gauss, Amministratore Delegato di airBaltic: “Siamo lieti di aggiungere Napoli alla nostra offerta di destinazioni dell’estate 2021 e di offrire i migliori collegamenti tra Riga e soleggiate destinazioni turistiche, quando questa estate la situazione epidemiologica migliorerà. Siamo ottimisti e non vediamo l’ora di offrire ulteriori e sicuri collegamenti dai Paesi Baltici.”

Destinazione Frequenza voli Inizio operazioni Tariffa *GREEN Tariffa *GREEN Classic Tariffa*Business Napoli – Riga Riga – Napoli 2 voli settimanali 4 giugno 2021 89€ 79€ 145€ 135€ 709€ 695€

*Tariffe più basse (andata e ritorno), incluso tasse, diritti e spese di servizio su www.airBaltic.com , soggette a disponibilità posti

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, società di gestione dell’aeroporto di Napoli: “La nuova rotta introduce due importanti novità: è la prima volta che Napoli ha un volo diretto per Riga e che Air Baltic offre voli di linea dall’aeroporto di Napoli. E’ un segnale estremamente positivo in questo periodo poiché il miglioramento della connettività aerea stimola l’intera filiera turistica. Al fine di garantire un transito in sicurezza, abbiamo adottato misure sanitarie all’avanguardia e a misura di passeggero”.

I voli saranno operati dall’airbus A220-300. L’offerta voli e le tariffe per tutte le destinazioni airBaltic sono già disponibili sulla homepage della compagnia: www.airbaltic.com.

La sicurezza e la salute dei nostri passeggeri sono la massima priorità di airBaltic. airBaltic ha introdotto stringenti misure sanitarie secondo gli standard internazionali raccomandati. Ulteriori informazioni sulle misure di sicurezza sanitarie sono sul sito di airBaltic: https://www.airbaltic.com/en/health-measures.

airBaltic in breve:

airBaltic (Air Baltic Corporation AS) è una delle compagnie aeree più puntuali al mondo che collega la regione baltica con oltre 70 destinazioni in Europa, Medio Oriente e la Comunità degli Stati Indipendenti . airBaltic è una società per azioni fondata nel 1995. Il suo azionista principale è lo Stato lettone, che detiene il 96,14% delle azioni, mentre Lars Thuesen detiene il 3,86% attraverso la sua società interamente controllata Aircraft Leasing 1. airBaltic opera con 25 aeromobili Airbus A220-300. airBaltic ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per l’eccellenza e i servizi innovativi. Skytrax ha assegnato alla compagnia aerea lettone airBaltic un rating di sicurezza a cinque stelle per le procedure COVID-19. Inoltre, airBaltic è una delle prime venti compagnie aeree per la conformità COVID-19 sulla sicurezza e COVID-19 agenzia di rating Airlineratings.com. Nel 2017, la compagnia aerea ha ricevuto il premio CAPA Regional Airline of the Year, mentre nel 2018 e 2019 airBaltic ha ricevuto il premio ATW Airline Industry Achievement Award come leader di mercato dell’anno. Inoltre, nel 2019 airBaltic ha ricevuto il Sector Leadership Award da Airline Business.