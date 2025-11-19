Da Campione del Mondo a Giudice: Luca Rallo trionfa in Bulgaria

- pubblicità -

Fantasie di Napoli: il pizzaiolo e imprenditore romano d’adozione, già bi-campione mondiale, ha confermato il suo ruolo nell’élite internazionale, portando l’arte napoletana sul palcoscenico dell’VIII Campionato Internazionale di Sofia. ​La maestria italiana non conosce confini, e il suo ambasciatore più recente è Luca Rallo, il celebre pizzaiolo e imprenditore dietro il successo del brand “Fantasie di Napoli” a Roma. Rallo, già noto per aver conquistato per due volte il titolo di Campione del Mondo, ha recentemente aggiunto un nuovo prestigioso capitolo alla sua carriera, partecipando come giudice di alto livello all’VIII Campionato Internazionale di pizza tenutosi a Sofia, in Bulgaria. ​La partecipazione di Luca Rallo come giudice al concorso bulgaro rappresenta una conferma della sua autorevolezza nel panorama gastronomico mondiale. Non si tratta della prima esperienza di Rallo come giurato internazionale; l’imprenditore ha infatti ricoperto lo stesso ruolo in passato, dimostrando una profonda conoscenza delle tecniche e della qualità della vera pizza napoletana, in particolare nel settore della pizza senza glutine, dove ha raggiunto l’eccellenza vincendo il Mondiale (Pizza World Cup) nel 2021.

Il Campionato di Sofia, che ha riscosso un grande successo, ha visto Rallo impegnato a valutare le creazioni dei migliori pizzaioli provenienti da tutto il mondo, garantendo uno standard di giudizio elevato e imparziale. La sua presenza è un onore per l’organizzazione e una garanzia di qualità per tutti i partecipanti. ​Napoletano di origine ma romano d’adozione da oltre vent’anni, Luca Rallo ha saputo portare il cuore della sua città nella Capitale attraverso i suoi locali – come la storica sede di Castelverde e quella al Centro Commerciale GranRoma a Prenestina – tutti sotto l’insegna “Fantasie di Napoli”.

​Il successo di Rallo non si limita ai premi in competizioni; il suo impegno come imprenditore si riflette nell’attenzione alla qualità degli ingredienti e nella promozione della cultura della pizza, un piatto che per lui non è solo un alimento, ma una vera e propria eredità familiare, iniziata seguendo le orme del padre Vincenzo.