Da Campione del Mondo a Giudice: Luca Rallo trionfa in Bulgaria

La maestria italiana non conosce confini, e il suo ambasciatore più recente è Luca Rallo, il celebre pizzaiolo e imprenditore dietro il successo del brand “Fantasie di Napoli” a Roma. Rallo, già noto per aver conquistato per due volte il titolo di Campione del Mondo, ha recentemente aggiunto un nuovo prestigioso capitolo alla sua carriera, partecipando come giudice di alto livello all’VIII Campionato Internazionale di pizza tenutosi a Sofia, in Bulgaria.
La partecipazione di Luca Rallo come giudice al concorso bulgaro rappresenta una conferma della sua autorevolezza nel panorama gastronomico mondiale. Non si tratta della prima esperienza di Rallo come giurato internazionale; l’imprenditore ha infatti ricoperto lo stesso ruolo in passato, dimostrando una profonda conoscenza delle tecniche e della qualità della vera pizza napoletana, in particolare nel settore della pizza senza glutine, dove ha raggiunto l’eccellenza vincendo il Mondiale (Pizza World Cup) nel 2021.
Napoletano di origine ma romano d’adozione da oltre vent’anni, Luca Rallo ha saputo portare il cuore della sua città nella Capitale attraverso i suoi locali – come la storica sede di Castelverde e quella al Centro Commerciale GranRoma a Prenestina – tutti sotto l’insegna “Fantasie di Napoli”.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.