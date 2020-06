Da Cirio i Datterini di Sicilia rossi e gialli, interi e in vellutata.

CIRIO, lo specialista del pomodoro 100% italiano, presenta I Datterini di Sicilia, la nuova proposta premium della linea Le Selezioni Cirio, un connubio di alta qualità di prodotto e vocazione territoriale.

Coltivati nelle zone più vocate e con il metodo biologico, I Datterini di Sicilia maturano al sole dell’isola e sono raccolti e lavorati con estrema delicatezza seguendo le tecniche più moderne che ne preservano le caratteristiche originarie, come quella estrema dolcezza che li rende unici.

I Datterini di Sicilia CIRIO sono una varietà di pomodorino dalla forma leggermente allungata, caratterizzata da una dolcezza naturale, da una consistenza densa e corposa e dal profumo intenso e piacevole. Per questa proposta premium della linea Le Selezioni, CIRIO ha selezionato i migliori agricoltori della regione, le varietà più dolci e gustose, i terreni più ricchi. Un modo per esaltare le eccellenze regionali italiane e conquistare anche i consumatori più esigenti.

Per gustarne l’essenza all’interno di una passata della tradizione siciliana, Cirio propone:

– la VELLUTATA DOLCE DATTERINO ROSSO e la VELLUTATA DOLCE DATTERINO GIALLO, dove la tipica delicatezza della bacca siciliana si gusta in una vellutata avvolgente, cremosa e naturalmente dolce, senza aggiunta di zuccheri.

In bottiglia da 350 grammi a 1,79 euro.

Per chi ama assaporarne tutta la morbidezza e la dolcezza nella loro integrità, ecco disponibili:

– DATTERINI ROSSI INTERI IN SALSA e i DATTERINI GIALLI INTERI IN SALSA, vere e proprie ‘chicche’ di sapore immerse in un’avvolgente passata di datterino che ne esalta la polpa cremosa all’interno della bacca. Per palati esigenti che amano gustare anche la consistenza del frutto intero, oltre alla morbidezza della salsa. Tutti rigorosamente biologici, per un’agricoltura sempre più sana e volta al benessere.

In vaso da 350 grammi a 2,29 euro.

I Datterini di Sicilia CIRIO sono disponibili nei punti vendita della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata.