Da Fondazione Ant i regali enogastronomici eccellenti e solidali.

Torna l’iniziativa pensata da Fondazione Ant per celebrare la tradizione enogastronomica del territorio e raccogliere donazioni per sostenere il progetto di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore, insieme alle visite di prevenzione oncologica che Ant offre gratuitamente in Campania dal 1990.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, quest’anno gode anche del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli ed è stata presentata oggi nella Sala della Loggia del Maschio Angioino di Napoli.

Il progetto del Paniere delle Eccellenze sancisce l’alleanza tra aziende, cittadini e non profit a favore di chi è in difficoltà. Il tutto promuovendo e valorizzando il territorio campano e le produzioni di qualità.

“Costruire reti, promuovere progetti e condividere idee rappresenta la miglior strategia per il buon funzionamento della vita sociale del nostro territorio”, ha detto Lucia Fortini assessore alle Politiche sociali Regione Campania. “I campani non si sono mai tirati indietro dinanzi a iniziative sociali di grande umanità come questa promossa dalla Fondazione Ant, e la Regione Campania è e sarà sempre accanto a chi fa della solidarietà il proprio valore e principio di vita”.

Il Paniere delle Eccellenze si inserisce all’interno di un ampio catalogo di “doni solidali” da mettere sotto l’albero.

Anche per il Natale 2022 tutti i regali solidali Ant possono diventare “Doni sospesi”: riprendendo la tradizione partenopea del “caffè sospeso”, infatti, anche per Natale 2022 Ant sceglie di fare rete con i donatori e sarà possibile scegliere uno o più doni tra panettoni, cioccolatini, marmellate o panieri che saranno consegnati a famiglie e persone in stato di bisogno, in collaborazione con uno degli enti caritatevoli più antichi della città partenopea, il Pio Monte della Misericordia.

I doni Ant, anche quelli sospesi, si trovano online nell’apposita sezione Natale Solidale (hiips://regalisolidali.ant.it/) e verranno consegnati gratuitamente a casa. Si possono ordinare contattando la delegazione Campania allo 081 6338318 oppure scrivendo a delegazione.napoli@ant.it. (ANSA).