Da Gemma a Capri riapre sabato 18

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Alta cucina, servizio impeccabile e atmosfera esclusiva. Sabato 18 aprile riapre le sue porte il Ristorante e Lounge Bar Da Gemma insieme allo storico Le Ondine Beach Club.

Le due icone dell’ospitalità caprese affacciate sul mare di Marina Grande sono pronte a inaugurare una nuova stagione all’insegna dell’eccellenza gastronomica, del relax e dell’eleganza mediterranea, offrendo agli ospiti un’esperienza integrata che unisce il piacere della tavola a quello del mare.

Da sempre punto di riferimento dell’isola azzurra per una clientela italiana e internazionale alla ricerca di autenticità e raffinatezza, Da Gemma propone un’esperienza gastronomica che supera il semplice concetto di pranzo sul mare, trasformandolo in un rituale di stile e piacere. “Ogni riapertura è per noi un momento di grande emozione e responsabilità – dichiara la proprietaria Gemma Rocchi -. Il ristorante e il beach club rappresentano la più verace ospitalità caprese: elegante e profondamente legata al mare. Anche per questa nuova stagione abbiamo voluto rinnovare il nostro impegno verso la qualità, l’accoglienza e l’attenzione ai dettagli, per offrire agli ospiti non solo un servizio impeccabile, ma un’esperienza capace di lasciare un ricordo sincero e duraturo di Capri”. La location, curata nei minimi dettagli, dialoga, infatti, con il panorama marino in un equilibrio armonioso tra charme naturale e identità territoriale, mentre posizione a un passo dal mare diventa parte integrante dell’esperienza.

La cucina, guidata dallo chef Emiliano Neri, interpreta il Mediterraneo con sensibilità contemporanea, valorizzando il pescato del giorno, le eccellenze locali e la stagionalità con rigore tecnico e visione creativa. Ogni piatto nasce da una selezione attenta delle materie prime e si traduce in composizioni eleganti, capaci di esprimere profondità di gusto, equilibrio e personalità. Le paste fresche fatte a mano, le preparazioni di pesce e le armonie agrumate raccontano Capri attraverso una narrazione gastronomica colta e distintiva.

Accanto al ristorante, Le Ondine Beach Club completa l’offerta con un’esperienza di mare esclusiva e contemporanea. Storico lido di Marina Grande, il beach club accoglie gli ospiti in un’oasi di comfort tra postazioni attrezzate, servizio attento e atmosfera rilassata e, al contempo, sofisticata in un continuum di qualità e stile.

Con la riapertura del 18 aprile tornano, dunque, tutti i servizi di entrambe le realtà: pranzo e cena vista mare, lounge bar, organizzazione di eventi privati e momenti esclusivi, una carta dei vini accuratamente costruita con etichette di prestigio italiane e internazionali, oltre a un’offerta gastronomica più smart al beach club.

Per Gemma Rocchi riaprire le porte significa riaffermare una vocazione condivisa: essere ambasciatori dello stile caprese in una chiave evoluta e contemporanea.