Da lunedì 18 Gay Odin riapre 4 punti tra Napoli e Roma, continua la vendita online.

Lunedì 18 maggio riaprono al pubblico quattro degli undici punti vendita della storica Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin: dopo una prima rigida fase di lockdown, che per due mesi ha imposto la chiusura forzata di tutte le attività commerciali e una forte accelerata al food delivery, la cioccolateria partenopea torna a deliziare il palato dei suoi clienti con prodotti cult e di stagione.

Ad aprire per primi le porte al pubblico saranno alcuni store di Napoli e Roma: in Campania si parte con gli indirizzi di Via Toledo 214 (lato galleria); Via Vittoria Colonna 15/b e Via Luca Giordano 21 che saranno aperti dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20; mentre nella capitale torna accessibile lo store di Via Stoppani 9 operativo ad orario continuato dalle ore 10 alle 18.

Una buona notizia per tutti gli appassionati del cioccolato più pregiato che finalmente potranno ricominciare ad acquistare di persona alcune delle specialità della casa. Protagonisti di questa riapertura primaverile saranno i gelati, creme fredde artigianali che prendono ispirazione dai celebri cioccolatini Gay-Odin: c’è il gelato al gusto ghianda, al pistacchio siciliano, alla pasta di mandorle di Avola, al caramello e mandorle a cui vanno ad affiancarsi tutte le declinazioni al cioccolato al gusto zenzero, peperoncino, caffè, rhum e cannella. Tra i più richiesti i tartufi e il gelato al Cioccolato Foresta, prodotto iconico della casa che quest’anno celebra il suo centenario. E per chi ama assaporare il cioccolato in piccoli morsi non mancheranno i nudi artigianali come i cico-cico piccoli tartufi ricoperti di cacao in polvere, i verdeprato cremini con nocciole e mandorle rifiniti con granella di pistacchio e i nudi in cialda ripieni di crema al cioccolato come le ghiande, le noci e i wafer. Delizie senza tempo che fanno la felicità di grandi e piccoli.

E per coloro che abitano in altre regioni della penisola proseguono le consegne a domicilio, spedizioni gratuite in tutta Italia da ordinare mediante il sito gay-odin.it.

Antica Fabbrica di Cioccolato, Via Vetriera, 12 – 80100, Napoli

gay-odin.it