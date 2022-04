Da Pan di Stelle una collezione di regali esclusivi per la Festa della Mamma.

La mamma è sempre la mamma. Lo sa bene Pan di Stelle, “brand cult” del Gruppo Barilla – amatissimo dagli italiani e ideatore del celebre biscotto a 11 stelle – che celebra la Festa della Mamma attraverso la piattaforma di e-commerce Dedicato A Te e un partner d’eccellenza come Trollbeads.

In vista della ricorrenza dell’8 maggio il sito www.dedicatoate.pandistelle.it offre idee regalo originali e creative, tra cui gioielli unici realizzati in argento e vetro, finemente lavorati a mano.

Regali sempre più personalizzati ed esclusivi, che offrono l’opportunità di veicolare messaggi di auguri, dediche e foto proprio sui pack dei biscotti preferiti per la colazione.

Sulla piattaforma e-commerce Dedicatoate.it è infatti possibile regalare un dolce pensiero personalizzando con dedica, foto e un messaggio speciale una delle eleganti confezioni in latta – a scelta tra biscotti, torta o crema Pan di Stelle – della gamma realizzata in esclusiva per la Festa della Mamma. Ogni confezione racconta una storia magica, creativa e sorprendente, l’amore di una mamma, da celebrare con un regalo unico.

Prosegue anche la preziosa collaborazione di Pan di Stelle con Trollbeads, marchio danese di gioielli che realizza creazioni artigianali di altissima qualità, ideatore per primo del fortunato concept di bracciale componibile.

Su Dedicatoate.it è disponibile la collezione di gioielli Pan di Stelle by Trollbeads, ispirati alle icone da sogno Pan di Stelle.

La collezione è composta dall’esclusivo Bracciale Pan di Stelle – con chiusura personalizzata Pan di Stelle, un bead in argento, un bead in vetro e il Pendente Biscotto Pan di Stelle che richiama l’iconico biscotto a 11 stelle – e un bracciale da comporre a piacere, scegliendo tra il bead in argento “Renna Cometa”, il bead in vetro “Diamante al Cacao” e la chiusura in argento “Polvere di Stelle”.

Collegandosi al sito www.dedicatoate.pandistelle.it e accedendo alla sezione “La Festa della Mamma” sarà possibile procedere alla personalizzazione di una delle eleganti confezioni in latta della gamma e di un bracciale Pan di Stelle by Trollbeads. Gli esclusivi regali saranno recapitati al destinatario con corriere entro pochi giorni dall’acquisto online.