Da San Giuseppe Vesuviano le zeppole di Raffaele Caldarelli

Fritte o al forno, deliziose, morbide e fragranti, le zeppole di San Giuseppe, farcite con crema pasticcera e amarena, sono il dolce tipico della tradizione campana legate alla festa del papà che si celebra il 19 marzo.

Raffale Caldarelli, originario di San Giuseppe Vesuviano (NA), si dedica da anni alla preparazione della prelibatezza amata da tutti, tra i fiori all’occhiello della sua rinomata pasticceria, con grande responsabilità e per il secondo anno ha scelto Napoli come sfondo della campagna pubblicitaria del dolce must della festa del papà.

Una vera e propria narrazione virtuale che esalta il sapore inconfondibile della zeppola classica tradizionale ma che, al tempo stesso, evidenzia le varianti proposte in gusti particolari ed innovativi come il ripieno alla crema chantilly, al pistacchio o al caramello salato. Ma qual è il segreto per ottenere un dolce dal sapore irresistibile?

Raffaele Caldarelli ha dichiarato: “L’ingrediente principale è la passione. Il segreto della squisitezza della zeppola consiste nell’utilizzare, per la preparazione, prodotti naturali, privi di conservanti. Originariamente fritta, la zeppola ha subito negli anni delle variazioni nella cottura e nella farcitura. C’è da precisare che la vera zeppola di San Giuseppe, caratterizzata da una delicata pasta bignè dal gusto neutro, si distingue per la doppia farcitura in crema, sia all’interno che all’esterno. ‘Senza zeppola non è San Giuseppe!’ Questo non è un semplice slogan ma un vero e proprio messaggio che coniuga gusto e piacere. La scelta di Napoli come sfondo della campagna promozionale è dettata dalla volontà di far conoscere le nostre tradizioni e l’arte dolciaria ai tanti turisti che affollano il capoluogo e nel contempo esaltare le tante bellezze di una città che non smette mai di stupire con la sua naturale verve artistica. Una corale di voci e suoni in cui la zeppola trova il suo posto d’eccezione riconfermandosi il dolce apprezzato in tutta l’Italia e simbolo del mese di marzo”.

Le zeppole di San Giuseppe prodotte da Raffaele Caldarelli sono da provare presso i punti vendita “Caldarelli dolce & salato” di Nola (NA), Napoli, Salerno, Mercato San Severino (SA) e Orta di Atella (CE).