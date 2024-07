Da TikTok alla tua porta: Glovo annuncia la partnership con “Con Mollica o Senza”, grande festa a Milano

Glovo, piattaforma leader nella consegna a domicilio, annuncia con grande entusiasmo una nuova partnership con “Con Mollica o Senza”, il celebre brand di street food creato da Donato de Caprio e Steven Basalari, che coprirà gli store di Milano, Roma e Napoli, con prospettive di espansione in tutta Italia. Grazie a questo nuovo sodalizio, Glovo supporterà “Con Mollica o senza” anche nel lancio di nuovi punti vendita.

Festa di lancio a Milano: un appuntamento da non perdere

Per celebrare questa collaborazione, il lancio ufficiale si terrà oggi, venerdì 12 luglio, con un evento esclusivo presso il negozio “Con Mollica o Senza” di Milano, situato in Piazza Armando Diaz 1. Dalle ore 12:00, i partecipanti potranno gustare in anteprima (prima che venga reso ordinabile sull’app Glovo) un panino creato da Donato per la rapper Anna Pepe al prezzo speciale di 5€. Questo panino unico, con pane rosa, prosciutto cotto, provola e crema di pistacchio, sarà disponibile solo su Glovo.

Inoltre, per tutti gli utenti che ordineranno tramite l’app Glovo, sarà attivo un codice promozionale speciale “SMOLLICATISUGLOVO”, che offrirà uno sconto di 5€ su un ordine minimo di 15€, valido fino al 31/07, fino ad esaurimento.

Donato De Caprio e Steven Basalari: il successo di “Con Mollica o senza”

“Con Mollica o Senza” rappresenta uno dei primi casi italiani di attività commerciale nata e cresciuta anche grazie ai social media (la pagina @conmollicaosenzanapoli su Instagram ha 450k+ follower). È la storia dell’incredibile successo del salumiere Donato De Caprio, napoletano di nascita, che ha raggiunto oltre 4 milioni di follower su TikTok con la semplicità di uno motto ripetuto senza sosta nei suoi video. Le scene riprese all’interno del suo primo negozio a Napoli sono diventate virali, attirando l’attenzione non solo del pubblico italiano ma anche di celebrità internazionali come la super top model Bella Hadid.

La collaborazione si estende a tutti i punti vendita di “Con Mollica o Senza” che si trovano nelle città di Napoli, Milano e Roma.

Glovo a sostegno della tradizione culinaria italiana

Le “marenne” napoletane più famose dei social, preparate con passione da Donato e dal suo team, potranno essere gustate da un pubblico ancora più ampio grazie al supporto nelle consegne di Glovo. Con la sua vasta rete e tecnologia avanzata, Glovo è il miglior alleato digitale per le piccole e medie imprese (PMI) e i brand, perché aiuta le aziende a raggiungere il loro pieno potenziale favorendone la crescita e la digitalizzazione. “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare la collaborazione con Donato de Caprio, il re dei panini, per il lancio del suo brand ‘Con Mollica o Senza’ solo su Glovo. Donato non è solo un influencer con una vasta base di follower, ma rappresenta anche un esempio straordinario di come la passione e la determinazione possano trasformare le sfide in trionfi, sempre con un’umiltà esemplare. La sua storia, che inizia dal suo lavoro in salumeria a soli 12 anni, fino a diventare un imprenditore di successo grazie al suo socio, Steven Basalari, e la collaborazione con Nicolas Zappella, è fonte di ispirazione.

La loro capacità di innovare nel settore gastronomico, mantenendo sempre un legame con le radici e la tradizione, rende ‘Con Mollica o Senza’ un brand unico nel suo genere. La decisione di Donato di espandere il suo impatto attraverso Glovo non solo arricchirà la nostra offerta a Milano, Roma e Napoli, ma porterà anche un’esperienza culinaria autentica e innovativa direttamente alle porte dei nostri utenti”, afferma Rafael Narvaez, Direttore Commerciale di Glovo Italia.

A proposito di Glovo

Glovo è un’app multicategoria pionieristica che collega gli utenti con aziende e corrieri, offrendo servizi on-demand da ristoranti locali, negozi di alimentari e supermercati e negozi al dettaglio delle principali vie. La visione di Glovo è quella di offrire a tutti un facile accesso a tutto nella propria città, in modo che gli utenti possano godere di ciò che vogliono, quando vogliono, dove vogliono. Fondata nel 2015 a Barcellona, opera in 23 paesi in Europa, Asia centrale e Africa.