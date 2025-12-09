Da X Factor a La Riggiola

- pubblicità -

Risotto agli agrumi, linguine agli scampi e sorbetto al mandarino. Rob la vincitrice di X Factor 2025 e la terza classificata Delia, dopo le fatiche della finale, che si è svolta a Napoli in Piazza del Plebiscito, si sono fermate in città, e tra le tappe del tour hanno trascorso la pausa pranzo alla “Taverna La Riggiola” di Chiaia.

Per Roberta Scandurra, guidata in gara da Paola Iezzi, vegetariana, lo chef Marco Montella ha preparato un risotto acquerello con burro agrumato e parmigiano. Delia Buglisi, concorrente nella squadra di Jack La Furia, ha ordinato linguine agli scampi. Entrambe di origine siciliana hanno concluso il pranzo con un sorbetto al mandarino e poi caffè espresso.

«È stato davvero speciale – ha spiegato il direttore Fabio Di Costanzo – perché sono stato io a prendere la prenotazione via telefono a nome “Buglisi”, ma in tutta sincerità non l’ho collegato alla finalista di X Factor. Poi, dopo poco ecco entrare le due cantanti nel ristorante, e siamo rimasti tutti a bocca aperta. Ci hanno detto che erano lì nei pressi della taverna, volevano pranzare, hanno letto ottime recensioni del locale, hanno telefonato e hanno prenotato. Gentili e disponibili hanno scattato delle foto con noi e con alcuni clienti, e hanno mangiato di gusto».