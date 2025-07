Dalle pizzerie di Roma a Dimaro: la passione Azzurra di Luca Rallo

- pubblicità -

Il ritiro estivo del Calcio Napoli a Dimaro Folgarida si conferma un punto di incontro per giocatori, staff e, naturalmente, tifosi.

Tra le presenze più significative di questi giorni, si è distinto Luca Rallo, l’appassionato imprenditore napoletano a capo del marchio “Fantasie di Napoli”, una realtà consolidata nella ristorazione romana con tre pizzerie dislocate nei quartieri di Castelverde, Prenestina e Tiburtina.

Luca Rallo non è arrivato a Dimaro in veste di operatore del settore, ma come un autentico ultras.

La sua è stata una partecipazione viscerale, un’immersione totale nel mondo azzurro, culminata nella possibilità di seguire da vicinissimo gli allenamenti della squadra.

Un’opportunità unica per osservare da pochi metri le stelle e i nuovi innesti che promettono di far sognare i tifosi.

Lukaku, McTominay, De Bruyne: nomi altisonanti che per Luca non sono rimasti semplici figurine, ma atleti in carne ed ossa, ammirati nella loro preparazione quotidiana. La sua gioia e il suo entusiasmo sono stati contagiosi, tanto da attirare l’attenzione dei media.

Nelle interviste rilasciate, Rallo ha parlato principalmente da tifoso, condividendo le sue emozioni e il legame profondo con il Napoli, lo stesso legame che lo aveva spinto a celebrare il recente Scudetto con una memorabile festa in uno dei suoi locali a Roma.

La sua esperienza a Dimaro Folgarida è stata un trionfo personale, una dimostrazione lampante di come la fede calcistica possa trasformare un ritiro pre-campionato in un’indimenticabile avventura.