Davanti alle 30 più importanti fontane arrivano i totem con QR code

Sabato 26 alle ore 10.00 in via Partenope , al termine di un lungo intervento di restauro sulla Fontana del Gigante, ritornata al suo antico splendore con la suggestiva illuminazione e lo zampillo d’acqua nella vasca centrale, prenderà il via il progetto realizzato dal Rotary Club Napoli Ovest con gli altri Club partenopei: la installazione di un totem con QR code per leggere gratuitamente il racconto e la storia delle preziose 30 fontane di Napoli.

I Totem, realizzati sempre a cura dei Club Rotary di Napoli, saranno posti davanti alle più importanti fontane napoletane riqualificate dal Comune di Napoli con la collaborazione dell’ABC.

Alla cerimonia di consegna alla Città del Totem dedicato alla Fontana del Gigante in via Partenope di fronte all’ hotel Excelsior saranno presenti l’ Assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato che ha fortemente sostenuto l’ iniziativa promossa dal Rotary Napoli Ovest i presidenti Diego Guida e il past president Vera Gallo

La presidente della Municipalità 1 Giovanna Mazzone che ha supportato l’ iniziativa con l installazione dei totem effettuata a cura della Napoli Servizi

I presidenti del rotary club Castel S. Elmo Marcello Picone e Dario Martinucci

Promotori dell’ installazione del totem alla fontana del Sebeto in largo Sermoneta i governatori del Rotary Distretto 2101 Alessandro Castagnaro, Ugo Oliviero, Antonio Brando

Il progetto ha preso spunto dalla recente pubblicazione del libro di Filomena Sardella sulle Fontane di Napoli “ storia del bello e dell’utile nell’arredo urbano” edito da Guida editore è a cura del Rotary Club Ovest, da un’idea di Ciro Imbimbo, Vera Gallo e Diego Guida, presidenti del Rotary Club Napoli Ovest.