De.Co., PAT e Dieta Mediterranea, martedì 7 a Cimitile

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Si terrà martedì, 7 luglio 2026, alle ore 17:30, a Cimitile (NA), presso la suggestiva cornice del Complesso delle Basiliche Paleocristiane (Via Madonnelle, 5), il convegno sul tema “La Grande Ricchezza. La tradizione che nutre la visione: De.Co., PAT e Dieta Mediterranea, la ricetta della Campania per il futuro delle comunità locali”.

L’evento, organizzato e promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, si pone l’obiettivo di fornire indicazioni operative sulle iscrizioni Denominazioni Comunali (De.Co.) e Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.), nonché sulla valorizzazione della Dieta Mediterranea. La tutela del patrimonio agroalimentare, infatti, non rappresenta una semplice scommessa nostalgica, ma si configura come l’unico vero motore di sostenibilità sociale, culturale ed economica per i territori della regione.

Nel corso dell’incontro, moderato dalla giornalista Paola Cacace, sono previsti gli interventi di: Filomena Balletta, Sindaco del Comune di Cimitile; Maria Carmela Serluca, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Luigi Barbati, Presidente dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Italiane) Campania; Alessandro De Fraia, Responsabile De.Co. e Tradizionali della Regione Campania

I temi trattati

Il talk si svilupperà intorno a tre concetti cardine per il territorio campano:

Le De.Co. (Denominazioni Comunali) come “Carta d’Identità” : la De.Co. non è un marchio di qualità europeo, bensì un’attestazione di origine comunale che certifica il legame viscerale tra un prodotto, la sua comunità e il saper fare locale. Questa attestazione può salvare dall’estinzione le micro-produzioni artigianali, fornendo ai piccoli comuni un vitale strumento di marketing territoriale per contrastare lo spopolamento.

: la De.Co. non è un marchio di qualità europeo, bensì un’attestazione di origine comunale che certifica il legame viscerale tra un prodotto, la sua comunità e il saper fare locale. Questa attestazione può salvare dall’estinzione le micro-produzioni artigianali, fornendo ai piccoli comuni un vitale strumento di marketing territoriale per contrastare lo spopolamento. I Prodotti Agroalimentari Tradizionali come atlante della biodiversità : la Campania vanta il primato italiano per il più alto numero di Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). Questo immenso patrimonio è la spina dorsale della biodiversità regionale. Verrà discusso il ruolo dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura nella promozione di questi prodotti, affinché diventino un’opportunità di reddito per i giovani agricoltori, veri e propri custodi di questa ricchezza.

: la Campania vanta il primato italiano per il più alto numero di Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). Questo immenso patrimonio è la spina dorsale della biodiversità regionale. Verrà discusso il ruolo dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura nella promozione di questi prodotti, affinché diventino un’opportunità di reddito per i giovani agricoltori, veri e propri custodi di questa ricchezza. La Dieta Mediterranea come cornice salutistica: nata e codificata proprio in Campania, in particolare nel Cilento, rappresenta molto più di un elenco di ingredienti: è uno stile di vita fondato su stagionalità, frugalità e convivialità. In quest’ottica, De.Co. e PAT rappresentano i mattoni biologici della Dieta Mediterranea. Valorizzare i micro-prodotti significa promuovere un modello di benessere esportabile a livello globale.

Il convegno punta a stimolare la consapevolezza istituzionale, illustrando agli amministratori locali come capitalizzare i registri De.Co. e PAT.

L’intento è anche quello di promuovere il turismo delle radici, intercettando i viaggiatori moderni alla ricerca dell’autenticità locale , e di sostenere la transizione ecologica e sociale, posizionando l’agricoltura tradizionale come baluardo a difesa dell’ambiente e dell’identità culturale.