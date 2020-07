De Luca al Mercato Campagna Amica: tutelare prodotti del territorio.

“Se volete l’olio tunisino lo pagherete un terzo ma non è olio, somiglia alla nafta. Non è olio quello e la stessa cosa accade con il pomodoro cinese che è un’altra cosa rispetto al San Marzano. Quindi dobbiamo difendere la qualità con rigore”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell’inaugurazione del mercatino stabile di Coldiretti e Campagna Amica a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. “Dobbiamo rilanciare il comparto – ha detto De Luca – che può essere una grande ricchezza per l’Italia, i prodotti agricoli di qualità rendono inattaccabile l’offerta in un momento in cui abbiamo una invasione di prodotti di bassa qualità, come appunto l’olio tunisino, le castagne che vengono dalla Turchia e così via. Con tutto il rispetto, ma la qualità italiana è inarrivabile e bisogna promuovere le nostre produzioni all’estero, non dobbiamo farci scavalcare sui mercati sui prodotti di qualità, pensiamo al parmesan degli Usa, una autentica porcheria che non ha nulla a che vedere con il nostro parmigiano” (ANSA).