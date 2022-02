Decretati con il Premio Grandenapoli i migliori attori del food & beverage a Napoli e dintorni per l’anno 2021.

Il premio Grandenapoli è nato dalla volontà di valorizzare i protagonisti del food napoletano, individuando i protagonisti di più alto profilo e premiando le eccellenze di Napoli e provincia. Nell’ampio panorama della ristorazione, dalla classica pizza, fino al sushi, andando a coprire anche i trend più recenti in termini di consumi alimentari. E come segno di riconoscimento della vittoria per gli esercenti sul podio, un bollino identificativo di successo, da esporre all’entrata del proprio esercizio come segno inconfondibile di garanzia di bontà che il contest gli ha decretato.

L’iniziativa sponsorizzata dalle aziende Big Party, Caffè I Due Napoletani, e l’Agenzia di creativi Mutart Agency, è un progetto ambizioso, che ha visto il coinvolgimento di differenti esercenti e del pubblico tutto dei consumatori e fruitori del giornale Grandenapoli. Così per il 2021 sono stati individuati i migliori protagonisti del food & beverage di Napoli e dintorni per ognuna delle categorie in gara: Bar Caffè, Birrerie, Focaccerie, Gelaterie, Lounge Bar, Pasticcerie, Pizzerie, Pub, Risto pescherie, Ristoranti di carne, Ristoranti di pesce, Sushi, Take-away Pub, Trattorie, Ville per cerimonie, Vinerie, Caseifici, Agriturismi. Il voto è stato espresso su base popolare, dai consumatori, mediante la creazione di un account sul sito premio.grandenapoli.it, inserendo il proprio indirizzo e-mail. Ovvero una volta effettuata l’iscrizione, ognuno ha potuto accedere alla pagina web dedicata alle votazioni ed esprimere una sola preferenza, tra tutti i nominativi concorrenti, e per ognuna delle categorie food in gara. E i primi 3 classificati, una per ognuna delle 18 categorie in ordine di arrivo sul podio sono stati premiati.

Grande Pasticceria 2021: 1 Pasticceria Capriccio, Napoli; 2 Pasticceria Colotti, Napoli; 3 Pasticceria Charlot, Cardito. Grande Bar Caffè 2021: 1 A pari merito Gran Caffè Gambrinus e Chalet Ciro, Napoli; 2 A pari merito Caffè Salvo Dal 1955 e Saint-Honorè Bakery & Coffee, Napoli; 3 A pari merito Marco Cafè e Bar Mexico, Napoli; 4 A pari merito Gran Caffè La Caffettiera e Centrale del Caffè, Napoli. Grande Birreria 2021: 1 Birreria Babette, Napoli; 2 A pari merito Tallioo!, San Giorgio a Cremano e Mosto, Napoli; 3 A pari merito NaBeer Birroteca e Frank Malone, Napoli. Grande Focacceria 2021: 1 Fermo Pizza, Napoli; 2 La Focaccia a Fuorigrotta, Napoli; 3 A pari merito Porzio… ni di pizza e La Focaccia della Signora dal 1962, Napoli. Grande Gelateria 2021: 1 Mennella; 2 Gelatosità; 3 Bilancione, Napoli. Grande Lounge Bar 2021: 1 Cantine Sociali, Napoli; 2 A pari merito Opera Taste Factory e Libreria Berisio, Napoli; 3 A pari merito Barrio Botanico e Archivio Storico, Napoli. Grande Pizzeria 2021: 1 Pizzaingrammi, Pozzuoli; 2 Pizzeria Porzio e Pizzeria da Concettina ai Tre Santi, Napoli. Grande Pub 2021: 1 12 Morsi Burger & Friends, Napoli; 2 A pari merito The Penny Black Pub e L’Oca Nera Irish Pub, Napoli; 3 Paninissimo, Portici. Grande Risto-pescheria 2021: 1 Pescheria di Napoli, Napoli; 2 Pescheria Mattiucci, Napoli; 3 Pescheria Lo Squalo, Napoli. Grande Ristorante di carne 2021: 1 James Joyce, Napoli; 2 9 Gradi, Somma Vesuviana; 3 A pari merito MacelleGria e Meatin, Napoli. Grande Ristorante di pesce 2021: 1 Punto Nave, Napoli; 2 A pari merito La Locanda del Testardo e La Frescheria, Napoli; Turistico Beach Park, Bacoli. Grande Sushi 2021: J Contemporary Japanese Restaurant, Napoli; 3 A pari merito Jap-One e Urubamba, Napoli; 1 A pari merito O Sushi e Honzen Fusion Japanese Restaurant, Napoli. Grande Take-away pub 2021: Paninoteca Da Francesco, Napoli; A pari merito Tortora e PUOK, Napoli; Pub JUST, Napoli. Grande Trattoria 2021: 1 Scugnizzi, Napoli; 2 La Cucina di Elvira, Napoli; 3 A pari merito Trattoria Antonio La Trippa e Trattoria Da Nennella, Napoli. Grande Villa per cerimonie 2021: 1 La Terra Degli Aranci, Napoli; 2 A pari merito Villa Fattorusso, Napoli e Nabilah, Bacoli; 3 A pari merito Il Gabbiano e Sohal, Bacoli. Grande Vineria 2021: 1 Wine Boat, Napoli; 2 Bucopertuso, Napoli; 3 A pari merito 13 GRADI, Pozzuoli e Spuzzulè, Napoli. Grande Agriturismo 2021: 1 Il Centrangolo, Bacoli; 2 Agriturismo Fattoria Terranova, Sant’Agata sui Due Golfi; 3 A pari merito La Granzeola by Al Vecchio Ulivo, Pozzuoli e Agriturismo Carpineto, Pietrastornina. Grande Caseificio 2021: 1 A pari merito Antica Casearia Fierro, Napoli e Caseificio Antico Casale, Mondragone; 2 La Tramontina, Portici; 3 Caseificio F.lli Battiniello s.r.l., Napoli.

Ed ancora tante sorprese riserva il Premio Grandenapoli, per esempio è già possibile iscriversi gratuitamente al Contest 2022 per le eccellenze del food & beverage di Napoli e dintorni