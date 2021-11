Degustazioni da S.Qui.Sito, ogni sabato fino a Natale.

Dimenticate la spesa tradizionale. Da S.Qui.Sito lo shopping diventa occasione di assaggi e approfondimenti: fino a Natale, ogni sabato, dalle ore 10 alle 15, la boutique gastronomica di Sant’Anastasia alle porte di Napoli, accoglie i propri clienti con un angolo degustazione allestito per presentare alcuni prodotti di punta della casa e una selezione di specialità provenienti dai migliori produttori nazionali e internazionali. Un’occasione per assaggiare e conoscere tante prelibatezze guidati dallo staff di S.Qui.Sito. In calendario i primi due appuntamenti del mese di novembre:

Sabato 13 novembre si comincia con una speciale degustazione che vede protagoniste l’arte bianca e le conserve napoletane. Per l’occasione i maestri panettieri di S.Qui.Sito presenteranno ai clienti i pani di S.Qui.Sito – pagnotte, panini bun, pani farciti – realizzati con lievito madre e una selezione di farine di grano duro, grano saraceno, farina integrale, di soia o multi cereale. Prodotti artigianali e sempre freschi, cotti ad arte nei forni di S.Qui.Sito e disponibili nel banco panetteria ad ogni ora della giornata. In abbinamento al pane della casa ci saranno le conserve dell’Azienda De Falco impresa nata a Pomigliano, all’ombra del monte Somma, dove ogni giorno le specialità agricole campane – melanzane, carciofini, zucchine e peperoni – vengono lavorate a mano, come una volta, per ottenere un prodotto finale dal sapore sano e genuino.

Sabato 20 novembre invece eccellenze ittiche e bollicine conquisteranno i palati più raffinati. Protagonisti di questo secondo incontro sono il Salmone Coda Nera qualità superiore allevato in maniera naturale e sostenibile nell’area di Skyervøy, isola nell’estremo nord della Norvegia, caratterizzato da un sapore intenso e deciso conferito dall’affumicatura su fuoco a legna. E poi i filetti di pregiate acciughe del Cantabrico un prodotto apprezzato rinomato nel mondo, maturato sotto sale per circa un anno e mezzo e caratterizzato da un elegante dolcezza. In abbinamento ai presenti verrà offerto un calice di Filanda Rosé Riserva dell’azienda veneta Bortolomiol un brut millesimato da uve Pinot Nero, fresco ed elegante, contraddistinto da un bouquet floreale che evoca scorza di agrumi e frutti rossi.

Per partecipare alle degustazioni non è necessaria la prenotazione.

Il calendario di eventi S.Qui.Sito è in continuo aggiornamento e prosegue fino al mese di dicembre.

S.QUI.SITO a Sant’Anastasia, a soli 6 km da Napoli, è dal 2013 la boutique gastronomica del Gruppo Ciro Amodio, brand leader in Campania specializzato nella produzione di latticini dal 1825. Uno spazio di 300 metri quadrati che coniuga ricerca del buono, artigianalità e cucina: sette reparti compongono un ambiente unico pensato per offrire un’esperienza di spesa, con servizio delivery, che sollecita i sensi, invita all’assaggio e alla scoperta di nuovi sapori e prodotti.

S.QUI.SITO

Sant’Anastasia, Napoli

Via Pomigliano Angolo Via Marciano

Tel. 0815302328 – squisitofood.it