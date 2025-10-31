Dolce Halloween con i biscotti di Fabio Tuccillo

- pubblicità -

In occasione della notte più terrificante dell’anno, il Bakery chef Fabio Tuccillo ha creato una deliziosa e colorata selezione di biscotti artigianali che trasformeranno il classico “trick or treat” in un’indimenticabile esperienza golosa. Non solo dolcetti confezionati, quindi, ma vere e proprie opere d’arte culinaria, realizzate con maestria artigianale ed ingredienti selezionati.

Tipici di Halloween, i biscotti in pasta frolla colorata sono proposti dal Bakery chef Tuccillo, nella sua Tuccillo Bakery, in diverse forme e decorazioni spettrali, tutti realizzati con ingredienti freschi e naturali e seguendo ricette tradizionali, arricchite da un pizzico di creatività.

Dalle classiche zucchette, ripiene di crema al cioccolato, ai pipistrelli, ai fantasmi, ai teschietti e i cappelli da strega, glassati con cioccolato fondente o bianco, ogni biscotto è unico.

“Per una notte di Halloween davvero speciale non accontentatevi di scelte banali, lasciatevi avvolgere dalla dolcezza di un prodotto originale, fatto con amore e cura”, afferma Fabio Tuccillo. “Ogni morso è un viaggio tra i sapori, da quelli tradizionali a nuove combinazioni, pensate per incantare grandi e piccini”.

