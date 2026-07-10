Dottor Burger Therapy apre a San Pasquale a Chiaia

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Cucinare è un’arte e gli ingredienti di un piatto, per far bene a chi lo mangia, non possono essere messi così a caso, ma c’è alla base un equilibrio e un’alchimia da cui non si può prescindere. Ed è così che il cibo diventa cura, per il corpo e per l’anima.

Da questi presupposti nasce «Dottor Burger Therapy», un nuovo concept di fast food che da vita al locale in via Torelli 3, a San Pasquale a CHIAIA, inaugurato qualche giorno fa con la presenza di migliaia di giovanissimi.

L’idea del gruppo Balato,in collaborazione con Paolo Capuano, chef Burger famosissimo in Campania e a gestire il locale sono dei giovani, in linea con la mission di Balato di dare spazio alle nuove generazioni di napoletani.

“Dottor Burger nasce – dicono i promotori- per contrastare un’epidemia silenziosa: burger senz’anima, combinazioni prevedibili e sapori che non lasciano traccia. Qui si interviene con metodo, selezionando ingredienti con rigore e costruendo ogni panino come una terapia precisa. Il risultato è una cura immediata contro la monotonia, capace di rimettere in moto anche le papille più apatiche”.

Un vero successo per il locale a San Pasquale a CHIAIA, con vere e proprie “ricette alimentari” proposte dal Dottor Burger.

«Non esiste un solo protocollo quando si parla di gusto – concludono dall’organizzazione- e sarebbe un errore pensarlo. Per questo il menù funziona come un reparto specializzato, dove ogni proposta risponde a un bisogno diverso. Dallo smash più intenso al classico che ristabilisce l’equilibrio, fino alle varianti che spingono oltre i limiti: ogni scelta è parte di un percorso pensato per eliminare definitivamente la mediocrità».

Allora non resta che correre in via Torelli 3 e gustare un sano panino da Dottor Burger.