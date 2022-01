È Carnevale da S.Qui.Sito. Dalla lasagna al soffritto: sulle pizze in pala le ricette della tradizione campana.

Alla base un impasto poroso e leggero, sopra un topping a base di ragù, polpettine e Fior di fuscella. È così che si presenta la Pizza Lasagna di S.Qui.Sito, boutique gastronomica con forno e cucina di Sant’Anastasia, alle porte di Napoli, che in occasione del Carnevale 2022 veste a festa la sua pizza in pala. A fare la differenza sono gli ingredienti utilizzati per il topping che strizzano l’occhio alle classiche ricette della tradizione carnevalesca campana. Per condire la Pizza Lasagna i maestri dell’arte bianca di S.qui.sito utilizzano solo materie prime di alta qualità: dal ragù napoletano, un sugo dalla consistenza densa e dal sapore deciso, sul quale vengono adagiate piccole polpettine fritte di manzo, abbondanti tocchetti di fior di latte e delicati sbuffi di fior di fuscella, produzioni di punta del caseificio di S.Qui.Sito.

Ma non è tutto. Nel giorni che precedono il martedì grasso S.Qui.Sito propone anche la Pizza al Soffritto condita con la classica zuppa forte campana, una ricetta dal sapore antico a base di interiora di maiale, pomodoro e alloro caratterizzata da un gusto aromatico e particolarmente persistente. Per chi preferisce i sapori più delicati invece c’è la Pizza Zucca e Salsiccia farcita con una cremosa vellutata di zucca arricchita con generosi tocchetti di salsiccia tagliata a punta di coltello e una dadolata di mozzarella di bufala. A rendere speciale tutte le pizze in pala di S.Qui.Sito è la lenta lavorazione dell’impasto, realizzato con lievito madre e farine speciali che, dosate ad arte, permettono di ottenere un prodotto finale di alta qualità, caratterizzato da un cuore morbido e bene alveolato e da una superficie dorata e croccante.

S.QUI.SITO a Sant’Anastasia, a soli 6 km da Napoli, è dal 2013 la boutique gastronomica del Gruppo Ciro Amodio, brand leader in Campania specializzato nella produzione di latticini dal 1825. Uno spazio di 300 metri quadrati che coniuga ricerca del buono, artigianalità e cucina: sette reparti compongono un ambiente unico pensato per offrire un’esperienza di spesa, con servizio delivery, che sollecita i sensi, invita all’assaggio e alla scoperta di nuovi sapori e prodotti. Il banco macelleria offre in bella mostra tagli e carni pregiate italiane ed estere come l’Aberdeen Angus, il Kobe Wagyu e il Pollo di Bresse, considerato il migliore al mondo. Nel banco salumeria si può scegliere tra una selezione ampissima di formaggi freschi e stagionati, di salumi di pregio come il Jamon iberico e latticini di produzione propria con lavorazione quotidiana a vista; tra gli scaffali della Drogheria di S.QUI.SITO ecco mieli aromatizzati, oli extravergine pregiati, confetture, mostarde, legumi di piccoli artigiani e paste trafilate al bronzo in diversi formati, tè, tisane e un’ampia e accurata sezione gluten free. Infine l’Enoteca a vista propone oltre 500 etichette tra vini italiani e Champagne.

S.QUI.SITO

Sant’Anastasia, Napoli

Via Pomigliano Angolo Via Marciano

0815302328 – info@squisitofood.it