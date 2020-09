Eccellenze Campane e Verace Sudd presentano la Festa del Panuozzo di Gragnano venerdì 2.

Anche questa settimana Eccellenze Campane e Verace Sudd celebrano il gusto e invitano il pubblico a un nuovo evento dedicato alle prelibatezze partenopee e le eccellenze del territorio. Venerdì 2 ottobre appuntamento con la “Festa del Panuozzo di Gragnano” nel locale di via Brin a Napoli.

Nato a Gragnano negli anni Ottanta, il Panuozzo è uno dei cibi più identitari della cucina campana: un panino di grandi dimensioni realizzato con lo stesso impasto della pizza e cotto nel forno a legna. Nella versione classica prevede come ripieno la pancetta arrotolata e il fior di latte di Agerola ma, oltre a quello tradizionale, Eccellenze Campane offrirà un’ampia scelta di abbinamenti, grazie a un menù studiato ad hoc dalla Panuozzeria gragnanese di Vincenzo D’Amora, maestra in questo tipo di produzione. Dal “Gragnanese”, con salsiccia, fiordilatte e melanzane grigliate, alla versione “Alla Nerano” con pancetta provola e zucchine fritte, fino a quella con salsiccia, provola e patate. Sono solo alcuni degli ingredienti selezionati che sarà possibile degustare ed esalteranno appieno le potenzialità di questo straordinario prodotto gastronomico.

Per l’occasione non mancherà anche la musica in tema, ed è previsto un accompagnamento musicale a cura del “Trio Jazz”.

Tutti i Panuozzi interi sul menù saranno al prezzo speciale di 10 euro. Inoltre, con la partecipazione all’evento, gli ospiti avranno uno sconto speciale del 20% sull’acquisto di tutti i prodotti del Market e del caseificio di Eccellenze Campane.

Di seguito l’appuntamento e i contatti per maggiori informazioni:

Festa del Panuozzo di Gragnano | Eccellenze Campane | Via Brin 69, Napoli

2 ottobre 2020 | dalle ore 19.30

È gradita la prenotazione al tavolo

Info e contatti: Tel. 081.203657

www.veracesudd.it