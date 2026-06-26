ENA, a Pozzuoli il gusto incontra la storia

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Un luogo unico nel suo genere, dove alta cucina, archeologia e identità flegrea convivono in un’esperienza senza precedenti. È ENA, il nuovo ristorante ospitato nella Tenuta San Vito, in Via San Vito 9 a Pozzuoli: una dimora storica del Settecento che custodisce nel suo cuore un tesoro rimasto nascosto per secoli.

La necropoli paleocristiana

La struttura, durante i lavori di recupero e valorizzazione, ha rivelato una straordinaria scoperta archeologica: una necropoli paleocristiana risalente tra il I e il II secolo d.C., oggi riportata alla luce e resa accessibile attraverso un attento progetto di conservazione. Un patrimonio di rara importanza che rende ENA un vero unicum nel panorama internazionale: un ristorante costruito sopra duemila anni di storia.

Qui l’esperienza gastronomica assume un significato nuovo: gli ospiti si siedono a tavola letteralmente sospesi sulle testimonianze di un’antica comunità cristiana dei Campi Flegrei.

La necropoli, scoperta nel 2006 grazie agli studi e agli interventi della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei, rappresenta una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in area flegrea. Tra i reperti emersi durante gli scavi figurano preziosi oggetti in bronzo, gioielli, monete e straordinarie testimonianze artistiche, tra cui una tomba con la raffigurazione del Buon Pastore, simbolo universale della tradizione cristiana.

All’interno del complesso è presente anche un antico agapeo, spazio destinato alla condivisione e alla vicinanza della comunità dopo i riti funebri: un luogo dove memoria, spiritualità e vita quotidiana si intrecciavano.

Una nuova idea di ristorazione firmata ENA

A valorizzare questa cornice straordinaria è una proposta gastronomica completamente rinnovata, che porta ENA verso una dimensione di fine dining profondamente legata al territorio.

La cucina celebra la Campania attraverso materie prime d’eccellenza, con il mare protagonista e una ricerca costante tra tradizione e contemporaneità. Un percorso costruito per raccontare i sapori dei Campi Flegrei e dell’intera regione con eleganza, tecnica e creatività.

Chef Armando Castellano

A guidare questa nuova fase è lo chef Armando Castellano, originario proprio di Pozzuoli. Dopo un lungo percorso internazionale nelle cucine più prestigiose del mondo, Castellano torna nella sua terra con il desiderio di restituire valore alle proprie radici e con la responsabilità di dare voce, attraverso i suoi piatti, alla storia di questo luogo speciale.

Una sala di vetro tra paesaggio e memoria

Tra le novità del progetto spicca anche una suggestiva stanza di vetro, pensata come lounge privata per eventi, incontri professionali e occasioni esclusive.

Un ambiente raffinato in cui l’architettura dialoga con il paesaggio circostante: la trasparenza della struttura crea un rapporto continuo tra interno ed esterno, mentre sotto il pavimento resta custodita una testimonianza millenaria.

La struttura si avvale di un’ampia selezione di vini con circa 300 etichette a disposizione.

Federica Russolillo

A raccontare questa nuova fase del progetto è Federica Russolillo, responsabile della comunicazione e volto di questa nuova era di ENA:

“ENA rappresenta molto più di una nuova apertura: è un progetto che nasce dalla volontà di dare nuova vita a un luogo straordinario, creando un dialogo autentico tra storia, territorio e ospitalità contemporanea. Abbiamo immaginato ENA come un’esperienza completa, capace di coinvolgere tutti i sensi: la bellezza della necropoli, la cura degli ambienti, la ricerca gastronomica e il valore dell’accoglienza. Questa nuova fase nasce dalla consapevolezza che il futuro passa anche dalla capacità di custodire ciò che abbiamo ricevuto dal passato. Vogliamo che ogni ospite possa entrare in contatto con l’anima dei Campi Flegrei e vivere qualcosa che vada oltre il semplice momento della cena. ENA è un racconto di identità, bellezza e visione: un luogo dove la storia non è solo conservata, ma torna a vivere.”

La presentazione alla stampa ha segnato l’inizio di questo nuovo percorso attraverso una cena degustazione e un tour privato alla scoperta della necropoli paleocristiana custodita sotto la struttura.

ENA si presenta così come un nuovo punto di riferimento per chi cerca un’esperienza capace di unire alta cucina, patrimonio culturale e atmosfera unica: un luogo in cui ogni piatto racconta il territorio e ogni visita diventa un viaggio nella memoria.