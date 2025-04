Enoturismo esperienziale ai Campi Flegrei

- pubblicità -

Enoturismo esperienziale a 360 gradi nei Campi Flegrei. Cantine Astroni, storica realtà del territorio, rafforza il proprio legame con una zona di eccezionale fascino, nota per la sua natura vulcanica, gli importanti siti archeologici e gli splendidi paesaggi che affacciano sul Golfo di Pozzuoli.

La cantina, già punto di riferimento per l’enoturismo in Italia, ha ideato nuove proposte immersive che integrano cultura del vino, natura, archeologia e relax, rivolgendosi a visitatori italiani e internazionali alla ricerca di esperienze autentiche.

“Visitare solo la cantina non basta più: oggi è fondamentale offrire un’esperienza immersiva nel territorio – afferma Cristina Varchetta, responsabile dell’accoglienza di Cantine Astroni -. I Campi Flegrei, con la loro straordinaria ricchezza naturale e archeologica, ci permettono di proporre attività diversificate e coinvolgenti, capaci di soddisfare un pubblico sempre più ampio e internazionale, attento alla qualità e all’originalità delle esperienze proposte”.

Cantine Astroni ha arricchito la propria offerta di enoturismo con nuove esperienze. Oltre ai tradizionali tour di degustazione – Astroni, Phlegraios, Crùs, Superior Crùs – che offrono percorsi guidati attraverso i vini simbolo della cantina, perfetti per scoprire le caratteristiche uniche del territorio vulcanico, ma anche esperienze dedicate ai vini premium della cantina, con approfondimenti sui metodi di produzione, sull’affinamento e sulla storia delle singole etichette, ora il turista potrà scegliere il tour “Benessere e Gusto” realizzato in collaborazione con le Terme di Agnano. Questa proposta comprende una versione standard, disponibile tutto l’anno, con relax termale e visita in cantina, e una versione speciale che aggiunge l’accesso al sito archeologico di Agnano (normalmente non aperto al pubblico, visitabile per l’occasione nei weekend del mese di giugno) con degustazione dei vini Astro, Colle Imperatrice e Colle Rotondella. Per gli appassionati di natura è disponibile il tour “L’incanto degli Astroni”, che include una visita guidata nella Riserva Naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni, uno dei luoghi più suggestivi e misteriosi dei Campi Flegrei, un’antica riserva di caccia reale trasformata in paradiso naturalistico, in un percorso attraverso i vigneti e la cantina, seguito da una degustazione di vini e pranzo. Le date disponibili per questa esperienza immersiva tra natura, storia, vino e le meraviglie dei Campi Flegrei sono sabato 3 maggio, domenica 8 giugno, sabato 12 luglio, domenica 21 settembre e sabato 18 ottobre.

Per le famiglie è stato creato il tour di Flegrella, un percorso educativo rivolto ai bambini, che offre attività sensoriali e giochi per avvicinarsi in modo divertente al mondo del vino, con degustazione finale a base di succo d’uva naturale e snack. Il Tour di Flegrella nasce per far esplorare il vino con i 5 sensi. Un percorso speciale interamente dedicato ai più piccoli per scoprire la magia della natura, della vigna e del vino in modo giocoso e coinvolgente. Oltre a scoprire i Campi Flegrei con Flegrella, i bambini conosceranno la storia e il territorio attraverso un racconto illustrato pensato per i più piccoli, percorreranno un’avventura guidata per imparare la geologia, il vulcano e la viticoltura con un linguaggio semplice e affascinante, andranno alla scoperta dei 5 sensi: vista, osservando i colori della natura e degli elementi della vigna; olfatto, annusando differenti aromi per imparare a distinguere i profumi del vino; gusto, giocando con acqua, amaro, dolce, salato e tannino per scoprire le differenze tra i sapori; tatto, toccando la terra, le foglie e i materiali della vigna per scoprire le loro differenze; udito, ascoltando i suoni della natura e del lavoro in cantina. Il tour di Flegrella proseguirà con una degustazione speciale per bambini con un bicchiere di succo d’uva naturale per avvicinarsi al mondo del vino in modo educativo e un gustoso antipasto o primo piatto pensato per i più piccoli.

Le prenotazioni delle esperienze possono essere effettuate direttamente online attraverso il sito www.cantineastroni.com, dove è possibile trovare anche informazioni sulle gift card e voucher regalo. “Ogni esperienza è stata studiata per valorizzare e approfondire lo straordinario legame che unisce Cantine Astroni ai Campi Flegrei – conclude Cristina Varchetta – coinvolgendo il visitatore in un percorso in cui scoprire l’essenza di un luogo che custodisce natura, biodiversità, storia e vocazione vinicola, elementi che rendono unico questo territorio”.