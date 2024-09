Ernst Knam e Rocco Cannavino presentano il tiramiBù foresta

- pubblicità -

La pasticceria è la loro vita: i lievitati per Rocco Cannavino, e il cioccolato per Ernst Knam. Si sono incontrati a Napoli nel laboratorio di “Zio Rocco” e hanno preparato insieme il dolce perfetto: il “tiramibù foresta”. È l’unione tra il tiramisù con mascarpone di bufala intrappolato in una brioche, ideata dal pastry napoletano, e la celebre torta foresta nera del pasticciere di origine tedesca.

Il risultato è un dessert super goloso. Il lievitato e la farcia sono state realizzate da Zio Rocco, ed ecco sfornato un morbido impasto al burro e caffè macinato 100% arabica, farcito con cremoso al mascarpone senza uova, al centro “panzuppato” al caffè amaro 100% arabica. Il cuore di ganache al cioccolato 62% e la copertura a base di scaglie di cioccolato foresta al sale maldon sono state invece realizzate dal maestro Knam.

«È un sogno che si realizza – commenta Zio Rocco – quello di preparare un dolce con Ernst Knamm, un mito per me, perché è il pasticcere a cui dà sempre m’ispiro, che seguo da quando avevo sedici anni, e che mi ha trasmesso la passione per questo lavoro e non solo. Dal maestro del cioccolato apprendi rigore, duro lavoro, precisione e costanza, fondamentali per chi vuole diventare un vero pasticcere. Posso dire con orgoglio che le giornate trascorse con Ernst è stata la più importante della mia carriera lavorativa».

Star della tv e giudice storico di “Bake off Italia”, Knam ha portato a Napoli tutta la creatività che porta in cucina con le sue gustose ricette a base di cioccolato. Il maestro del cioccolato e Zio Rocco hanno messo le mani in pasta realizzando uno special del mese che sarà disponibile nei Lab Store di Napoli e di Pomigliano d’Arco a partire da lunedì 11 ottobre. E già si immaginano lunghissime code.