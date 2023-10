Eruzioni del Gusto, attività off in siti storici

Luoghi storici e paesaggi naturalistici della Campania saranno le cornici suggestive che precederanno le attività della V edizione di ‘Eruzioni del Gusto. L’evento culturale ed espositivo sull’enogastronomia e le eccellenze delle terre vulcaniche d’Italia aperto al pubblico, promosso dall’associazione culturale ORONERO – Dalle scritture del fuoco è in programma dal 27 al 30 ottobre 2023 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, tra Portici e Napoli.

La manifestazione sarà preceduta da masterclass di olii e vini, degustazioni in siti di interesse storico e artistico e naturalistico con Eruzioni del Gusto Off: dal Vesuvio alle aree interne e costiere diverse iniziative fuori salone tra cantine e ristoranti storici.

L’enoturismo al centro della quattro giorni coinvolge il territorio: cantine di aziende vitivinicole apriranno le porte al pubblico per far conoscere le tecniche di lavorazione e produzione del vino, le attività di un settore enologico che in Italia si espande ogni anno, coinvolgendo un pubblico sempre più eterogeneo.

Eruzioni del Gusto è Borsa Internazionale dell’Enoturismo, si svolge con la collaborazione strategica di Gesac la società che gestisce l’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino e Salerno ed è patrocinato dalla Regione Campania e dai Ministeri del Turismo, della Cultura e dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Per la terza volta consecutiva sarà presente Toscana Promozione Turistica con ‘Vetrina Toscana’ oltre alla Basilicata, la Sicilia con i vini dell’Etna.

Anche per questa quinta edizione, dunque, la Regione Campania supporta Eruzioni del Gusto. “Come sempre, l’evento organizzato da Oronero sarà un luogo d’incontro, di scambio, di condivisione” afferma l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo “Quest’anno si parlerà anche di internazionalizzazione dei mercati con il coinvolgimento della Camera di Commercio Italiana in Cina e soprattutto di enoturismo e del lavoro che stiamo mettendo in campo per tutelare e valorizzare le imprese enoturistiche e oleoturistiche nella nostra regione. Nutrita anche la collettiva organizzata dalla Regione Campania – composta da aziende agroalimentari e aziende della filiera ittica – che presenterà le produzioni di eccellenza del territorio: il vino, ma anche la Pasta di Gragnano Igp, la ricotta di bufala campana Dop, mozzarella di bufala campana Dop, Pomodorino del piennolo del Vesuvio Dop, Provolone del Monaco Dop, Colatura di alici di Cetara Dop: prodotti unici della Campania che richiamano appassionati della buona tavola e sempre più turisti. Insomma, Eruzioni del Gusto ci aiuta a comunicare al mondo la eccezionale qualità dei nostri prodotti agroalimentari come declinazione di identità e qualità del cibo”.

“Terra, lavoro agricolo, tradizione, ritualità, cura dei cinque sensi sviluppandone un sesto legato alla cura e alla bellezza di territori amati senza gli inganni dell’omologazione” dice Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania. “Tutto questo descrive l’impegno della Regione Campania a favore dell’Enogastronomia, di cui Eruzioni del Gusto è una tappa significativa. Non va taciuto neppure che la programmazione pubblica deve, in momenti come questi, rendersi interprete dei bisogni imprenditoriali più nobili e consentire agli operatori di aprirsi a nuovi mercati di qualità, divenendo essi stessi interpreti dell’ospitalità regionale, ambasciatori del gusto, dei beni culturali e dei paesaggi campani nel mondo”.

Presente dalla prima edizione, il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che ha sede nella Reggia di Portici. “Anche quest’anno Agraria non mancherà all’appuntamento con Eruzioni del Gusto, sempre pronti a offrire il nostro supporto sui temi prioritari per il settore, primo fra tutti la sostenibilità delle produzioni agroalimentari” dice il direttore del Dipartimento di Agraria Danilo Ercolini.

“La Campania è un territorio che sa fare accoglienza, un luogo che attrae wine lover e turisti desiderosi di esplorare cantine e punti di ristorazione con menu di qualità e vini vulcanici” dice il presidente di ORONERO Carmine Maione “Quest’anno protagonisti oltre ai grandi vini campani saranno i vini rinomati dall’Alto Adige alla Sicilia ma anche gli olii, una delle eccellenze della nostra regione e dell’Italia intorno alla quale intendiamo contribuire alla crescita culturale dell’oleoturismo con visite ai luoghi di raccolta e produzione di olio d’oliva e degustazioni”.

Ad affiancare l’evento convegni scientifici di altissimo livello con Università e Centri di Ricerca Scientifica e Tecnologica, con la partecipazione dell’Unione Nazionale Giuristi del Vino e della Vite e del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. E ancora, masterclass dei sei consorzi di tutela dei vini della Campania, lavorazione di prodotti caseari dal vivo.

“Eruzioni del Gusto è un evento collettivo che ha saputo arricchirsi, edizione dopo edizione, di contenuti e progettualità” aggiunge il presidente di AIS Campania, Tommaso Luongo “L’intuizione di sviluppare un contenitore dedicato alle eccellenze dell’enogastronomia dei territori vulcanici è stata una scelta vincente e siamo felici di poter rinnovare anche quest’anno il sodalizio con l’Associazione Italiana Sommelier Campania che non è solo una partnership tecnica ma soprattutto una condivisione e comunione di intenti”.

A patrocinare Eruzioni del Gusto oltre i Ministeri e la Regione Campania numerose Istituzioni: Città Metropolitana, Comune di Napoli, Enit, Fondazione Fs, Comuni di Portici, Pompei, Ercolano, Parco Nazionale del Vesuvio, Città del Vino, Fondazione Ente Ville Vesuviane.

Università ed istituti di ricerca scientifica: Ingv, Agritech, Crea, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria, Centro Musa, Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Izsm, Fondazione Dohrn, Fai delegazione di Napoli – Gruppo Vesuvio.

Associazioni e ordini professionali: Federazione Italiana Cuochi, Dipartimento Solidarietà ed Emergenze – Fic, Unione Regionale Cuochi della Campania, Associazione Provinciale Cuochi di Napoli, Ais Campania, Odg Campania, Ordine dei Tecnologi Alimentari Campania e Lazio, Ugivi, Certiquality, Bureau Veritas, le Donne del Vino, Conf. Italiani nel Mondo, Federalberghi Campania, Mavv, Ospitalia.

Ass. ORONERO | www.oronero.net | www.eruzionidelgusto.it | uffciostampa@oronero.net