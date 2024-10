Eruzioni del Gusto, chiusa la sesta edizione

- pubblicità -

Oltre 400 tipologie di vini selezionati di circa 150 aziende campane in degustazione alla serata finale di Eruzioni del Gusto, evento culturale, espositivo e di promozione dell’enogastronomia, della viticoltura e dell’enoturismo dei territori vulcanici della Regione Campania e delle altre aree vulcaniche del Paese, promosso dall’associazione culturale ORONERO dalle scritture del fuoco. Un momento preceduto dalla presentazione della Guida delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania, giunta alla decima edizione, che offre un viaggio nella nostra terra: da Terra di Lavoro fino ai vini del Vesuvio, dei Campi Flegrei e di Ischia, passando per l’Irpinia e il Sannio, il Cilento, la Costa d’Amalfi e la Penisola Sorrentina. “Stiamo mettendo in campo, con la guida, il tentativo di rafforzare un aspetto fondamentale del mondo del vino che è quello dell’enoturismo” ha detto l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo “Partiremo a stretto giro con un programma di contaminazione sia formativo che comunicativo per aiutare le imprese a svolgere adeguatamente questo tipo di attività”.

La guida è realizzata dalla Regione Campania in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier – sezione Campania che ha curato anche la degustazione. Nell’occasione a Eruzioni del Gusto la Regione Campania nella persona dell’assessore Caputo ha ricevuto la bandiera dell’Associazione Nazionale Città del Vino dalle mani del presidente Angelo Radica che ha detto: “un evento importante, lo facciamo ai Comuni e oggi anche alle Regioni, auspicando che un giorno la Campania possa essere oltre alla prima Regione che riceve la bandiera, anche la prima che aderisce all’associazione”.

Carmine Maione presidente di Oronoro traccia un bilancio positivo della sesta edizione dando appuntamento al prossimo anno.

Per quattro giorni la Campania ha mostrato al pubblico le sue eccellenze, vini, olii, prodotti agricoli e della trasformazione e prodotti ittici. Nell’incontro ‘Valore Aggiunto e Sostenibilità nella Filiera Ittica Campana: Storie di Successo da Raccontare’ a cura del FEAMPA Regione Campania sono state affrontate tematiche come l’acquacoltura, la trasformazione dei prodotti ittici, strategie di marketing efficaci per promuoverli, l’importanza della loro tracciabilità e certificazione.

Spazio anche alla masterclass ‘Bufala & Wine in Love’ abbinando vini e mozzarella di bufala campana Dop con Consorzio Mozzarella di Bufala Campana DOP e AIS Campania.

Presenti i grandi vini della Campania con i Consorzi di Tutela. E di vino si è discusso nella masterclass ‘Aglianico e Sangiovese, vitigni dalla grande versatilità’ presentata da Toscana Promozione Turistica con ‘Vetrina Toscana’ in collaborazione con Federazione Strade del Vino dell’Olio e dei Sapori di Toscana e con Ais Campania.

A Eruzioni del Gusto anche una masterclass sull’olio extravergine di Oliva nella Dieta Mediterranea cui è seguita la tavola rotonda: ‘E’ tempo di olio nuovo’ con suggestioni, visioni e azioni per il miglioramento della qualità, competitività delle imprese e informazione dei consumatori. Raffaele Sacchi Coordinatore Corso di Laurea Scienze Gastronomiche Mediterranee, Michele Sonnessa Presidente di Città dell’Olio, Antonio Balenzano Direttore di Città dell’Olio, Marialuisa Ambrosino Responsabile panel test su olio EVO, Teresa Del Giudice Prof.ssa Università di Napoli Federico II. Anche la 6° edizione ha visto la presenza di regioni d’Italia: la Toscana con Vetrina Toscana, la Basilicata, la Sicilia con l’Etna Doc. In serata degustazione di prodotti Toscani a cura di Vetrina Toscana e Toscana Promozione Turistica: Pane Toscano Dop e olio Pisano, Crostino nero Toscano.

A patrocinare Eruzioni del Gusto il Ministero del Turismo, la Regione Campania, numerose Istituzioni: Città Metropolitana, Comune di Napoli, Enit, Fondazione Fs, Comuni di Portici, Pompei, Ercolano, Parco Nazionale del Vesuvio, Città del Vino, Città dell’Olio, Toscana Promozione Turistica, Camera di Commercio Irpinia Sannio.

Università ed istituti di ricerca scientifica: Ingv, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria, Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Centro Musa, Izsm, Fondazione Dohrn, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Certiquality, Enea, Fondazione Ente Ville Vesuviane, Federalberghi Costa del Vesuvio. Associazioni e ordini professionali: Fic – Federazione Italiana Cuochi, Dipartimento Solidarietà ed Emergenze – Unione Regionale Cuochi della Campania, Apcn Associazione Provinciale Cuochi di Napoli, Federazione Italiana Panificatori, Pasticcieri e Affini, Ais Campania, Amira, Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Napoli, Ordine Giornalisti Campania, Ordine Tecnologi Alimentari Campania e Lazio, Ugivi, Daf, Ospitalia.