Eruzioni del Gusto sbarca alla Reggia di Portici

- pubblicità -

Visite guidate per degustare vini e spumanti nei calici, passeggiate tra filari d’uva alla scoperta di nuove forme di turismo.

E poi, il racconto di chi produce ‘vini eroici’ frutto di quei vigneti situati in aree impervie e difficili da raggiungere, su salite ripide o declivi scoscesi, ‘sospesi’ tra mare e monti in un clima che ne segna la qualità.

E’ la settima edizione di Eruzioni del Gusto, in programma dal 24 al 27 ottobre 2025 alla Reggia di Portici.

L’evento culturale di promozione dell’enogastronomia, della viticoltura e dell’enoturismo dei territori vulcanici della Campania e delle altre aree vulcaniche del Paese è promosso dall’associazione culturale ORONERO – DALLE SCRITTURE DEL FUOCO.

Il tema dell’edizione 2025 è ‘Viaggiare per gustare’ e, dopo sei edizioni svolte al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, il viaggio continua e per la prima volta approda in un altro meraviglioso scenario: la Reggia di Portici che da oltre 150 anni ospita il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e da alcuni anni anche il MUSA, Museo di scienze agrarie.

“Il nostro è un viaggio che parte dalla Campania e attraversa l’Italia intera con lo sguardo rivolto verso il mondo” dice il presidente di ORONERO, Carmine Maione “Un evento in cui si intrecciano culture e saperi diversi e dove vulcanesimo, agricoltura, enogastronomia, oleoenoturismo rappresentano i fattori di sviluppo economico sostenibile.

Eruzioni del Gusto cresce ogni anno sempre di più e vuole essere una vetrina internazionale nel settore del turismo enogastronomico, un punto di riferimento per produttori e per un pubblico appassionato e desideroso di scoprire le nuove frontiere del vino e dei sapori della nostra terra”.

Nella quattro giorni si alterneranno focus sulla sicurezza alimentare, sulla salute a tavola con esperti dell’alimentazione, masterclass. Protagonisti assoluti i vini e i prodotti d’eccellenza dell’enogastronomia italiana. Consorzi di tutela, enti di promozione turistica, incontri con aziende del settore vitivinicolo, la filiera ittica con Feampa Campania con storie di successo da raccontare, degustazioni, show cooking e preparazione di piatti dal vivo cui parteciperà il pubblico.

Anche Slow Food Campania sarà protagonista di iniziative e laboratori del gusto con i ‘presidi’ di prodotti d’eccellenza.

Tra gli stand dei prodotti campani: la mozzarella di bufala campana Dop, pomodorino del piennolo del Vesuvio Dop, provolone del Monaco Dop, la ricotta di bufala campana Dop, i limoni di Sorrento e della Costa d’Amalfi, la pasta di Gragnano Igp e il Pomodoro San Marzano Dop. Inoltre, la colatura di alici di Cetara Dop, l’olio d’oliva del Cilento e del vesuviano.

Tra i partecipanti si conferma la Toscana con ‘Toscana Promozione Turistica’ e i suoi grandi

prodotti dell’enogastronomia di ‘Vetrina Toscana’ oltre alla Basilicata, la Sicilia con i vini dell’Etna e altre regioni italiane.

Tra i Paesi ospiti la Norvegia con le Isole Lofoten per degustare piatti realizzati con baccalà e stoccafisso in abbinamento con i vini vulcanici.

Eruzioni del Gusto è cibo di qualità e vino rappresentato dai Consorzi di Tutela dei Vini della Campania e di altre regioni, eno-oleoturismo, dieta mediterranea.

Anche quest’anno il riconoscimento ‘Contadino dell’anno. Dalla terra alla tavola’. L’evento vedrà sfilare sul green carpet contadini che affiancano al lavoro della terra anche l’attività di ristorazione, in una visione più ampia di impresa. Con Eruzioni del Gusto l’Italia, e la Campania che ospita l’evento, celebrano il primato nel turismo enogastronomico a livello mondiale e il sostegno alla ‘Cucina Italiana’ candidata al riconoscimento tra i beni

immateriali dell’Unesco. L’edizione 2025 si arricchisce di contenuti anche nella sezione dedicata alla ‘BIE – Borsa Internazionale dell’Enoturismo’ che ogni anno attrae sempre più espositori. Tra i buyer presenti Ondanova Ltd Partners, con sede a Hong Kong, con l’obiettivo di creare un ponte tra i migliori brand italiani gourmet, le eccellenze territoriali e i distributori asiatici più attenti alla qualità e alle tendenze emergenti.

A patrocinare Eruzioni del Gusto oltre al Ministero dell’Agricoltura e la Regione Campania, numerose Istituzioni: Città Metropolitana, Comune di Napoli, Enit, Comuni di Portici ed Ercolano, Parco Nazionale del Vesuvio, Città del Vino, European Network of Wine Cities, Associazione nazionale Città dell’Olio, Toscana Promozione Turistica.

Università ed istituti di ricerca scientifica: Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria, Centro Musa, Izsm, ENEA. Associazioni e ordini professionali: Federazione Italiana Cuochi, Dipartimento Solidarietà ed Emergenze – Fic, Unione Regionale Cuochi della Campania, Associazione Provinciale Cuochi di Napoli, Ais Campania, Slow Food

Campania, Amira, Odg Campania, Ordine dei Tecnologi Alimentari Campania e Lazio, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli, Certiquality.

Danilo Ercolini, direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: Quest’anno Eruzioni del Gusto approda alla Reggia di Portici, nella splendida cornice del Dipartimento di Agraria. Questa scelta valorizza non solo la bellezza del luogo, ma conferma anche un evento consolidato e di successo per il settore agroalimentare. Il Dipartimento di Agraria rappresenta il contesto ideale per ospitare Eruzioni del Gusto, in

quanto il tema del cibo è centrale sia nella nostra attività di ricerca sia nella didattica che quotidianamente portiamo avanti.

Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: Accogliamo presso il nostro Ateneo con grande piacere un evento che raggiunge la sua settima edizione. Eruzioni del gusto ha contribuito a diffondere il patrimonio culturale che è alla base della nostra gastronomia, legata alle tradizioni e alla qualità dei prodotti generati dai nostri territori, che vivono peraltro una straordinaria attrattiva turistica. La nuova edizione di Eruzioni del Gusto collega cibo, turismo, e sostenibilità, evidenziando l’ importanza di interazioni fondamentali per una piena valorizzazione del nostro settore dell’ Agrifood.

Oreste Orvitti, direttore del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: Storia, cultura, artigianato, passioni, idee, turismo e poeti rappresentano alcuni elementi di un territorio fatto di eccellenze. Ebbene, questi elementi li ritroviamo nel Miglio d’Oro, un luogo dove realtà storiche e culturali sono il simbolo di efficienza e bellezza sin dai tempi del regno dei Borbone. In questa ‘rete di eccellenze’, tra cui sento di poter inserire a pieno titolo il Museo

Ferroviario di Pietrarsa e la Reggia di Portici, trova spazio un’altra eccellenza del territorio: l’enogastronomia, fonte di ricchezza per la Campania. Eruzioni del Gusto, kermesse che valorizza e promuove i prodotti delle terre vulcaniche, si è svolta fino allo scorso anno al Museo di Pietrarsa che, per la prossima edizione, passa il testimone alla Reggia di Portici per la giusta evoluzione di un progetto che continua a rafforzare il legame tra bellezze e realtà storiche alle tradizioni locali con un progetto che non conosce soste. E non è escluso che in futuro i confini della manifestazione possano raggiungere zone ‘vulcaniche’ dove hanno sede altri siti della Fondazione FS.

Stefano Mazzoleni, direttore del MUSA (Museo Scienze Agrarie) Ospitare l’evento Eruzioni del Gusto al MUSA – Musei della Reggia di Portici significa rafforzare una rete di relazioni virtuose fondate sulla conoscenza, sulla cooperazione e sulla sostenibilità territoriale. La missione del centro museale è trasmettere cultura e promuovere buone pratiche, mettendo in dialogo il mondo della ricerca, la comunità e le imprese che operano nel segno della

responsabilità e sostenibilità ambientale e sociale. La Reggia di Portici, con la sua storia profondamente intrecciata alle scienze agrarie e alla sperimentazione, rappresenta il luogo ideale per raccontare come la cultura e gli aspetti associati all’alimentazione siano motori di sviluppo e coesione per il territorio.

Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici: La valorizzazione del nostro territorio, all’ombra del Vesuvio e affacciato sul mare, passa attraverso molteplici esperienze tese a far vivere l’arte, il paesaggio e la cultura di questi posti con sempre maggiore impulso. ‘Eruzioni del Gusto’ rappresenta per la Città di Portici una imperdibile opportunità per esaltare anche le tradizioni legate ai ‘sapori’ di questa terra, genuina e fruttuosa. L’eterogeneità della

manifestazione, che quest’anno sarà ospitata negli spazi della Reggia di Portici, ci offre una vera e propria vetrina internazionale dove esporre le nostre eccellenze locali e sviluppare nuove sinergie per un turismo innovativo. Un viaggio che spazia dalla promozione dei prodotti campani spingendosi fino ad altre realtà italiane, in una straordinaria fusione di qualità e prestigio dove trovano approdo anche convegni, dibattiti e momenti di riflessione condivisa: un imperdibile hub culturale diventato con il tempo un punto di riferimento

d’eccellenza.

Per i dettagli: www.eruzionidelgusto.it