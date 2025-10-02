Fabio Tuccillo celebra il caffè con il suo tiramisu

- pubblicità -

Il 1° ottobre si celebra la Giornata Internazionale del Caffè, un’occasione per ricordare una delle bevande più amate e consumate al mondo. Vero e proprio rito sociale, ma anche momento di pausa, di incontro, simbolo di ospitalità, convivialità e tradizione, il caffè è noto per le sue proprietà energetiche, ma rappresenta un ingrediente prezioso per svariate preparazioni, sia dolci che salate.

Ed è proprio in occasione della Giornata che il Bakery chef Fabio Tuccillo ha deciso di rendere omaggio al caffè con una rivisitazione del Tiramisù, uno dei dolci più iconici della tradizione italiana.

Soffice, cremoso e avvolto da una pioggia di cacao, questo dessert è un vero e proprio inno al gusto.

Amato da intere generazioni, il Tiramisù si reinventa grazie all’abilità e alla passione del Bakery chef Tuccillo, che ne ha realizzato una variante unica, che agli ingredienti classici, uova fresche, mascarpone, zucchero, savoiardi, caffè non zuccherato e cacao amaro, aggiunge un tocco ancora più gustoso con la sua golosissima crema alla nocciola Tuccitella.

Già porzionato in pratiche fettine, è perfetto in ogni momento della giornata. Che sia per una pausa dolce, un dessert dopo i pasti o semplicemente per concedersi un momento di dolcezza e di ricarica, il Tiramisù di Fabio Tuccillo è sempre la risposta giusta.

Realizzato con ingredienti selezionati e di alta qualità, con la sua consistenza vellutata e il sapore avvolgente, promette di conquistare i cuori e i palati di chiunque, fetta dopo fetta.

