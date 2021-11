Faella, la Pasta di Gragnano va online.

È considerata la migliore pasta di semola di grano duro del mondo quella di Gragnano. Tra i pastifici rinomati di Gragnano il Pastificio Faella, fondato nel 1907 da Gaetano Faella, fa tesoro della tradizione nella produzione genuina della pasta abbracciando le moderne tecnologie per la vendita online. Per questo ha annunciato oggi la nascita di un e-commerce per la vendita online in tutta Italia, e prossimamente in tutto il mondo, della famosa Pasta di Gragnano. Una vera rivoluzione per una pasta tradizionale, venduta fino ad oggi solo nei classici negozi e supermercati.

Gragnano, la migliore pasta al mondo

Gragnano è “Capitale della Pasta” e da oltre un secolo il Pastificio Faella utilizza la semola di grano duro selezionata al 100% italiana, per una lavorazione ad impasto lento con trafilatura al bronzo ed essiccazione tradizionale a basse temperature.

Ne sono un emblema le Candele tipiche della tradizione gragnanese lunghe 53 centimetri e con tempo di essiccazione di addirittura 60 ore. La tradizione vuole che esse vengano spezzate (a mano) prima di essere cotte.

Oppure i tagli di pasta realizzati con la semola di grano duro “Senatore Cappelli”, che si contraddistinguono per il profumo intenso, il sapore deciso e l’alto contenuto proteico.

Un sapore unico, ottenibile con la lavorazione in quell’area specifica certificato dal bollino I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta). Inoltre ogni confezione di Pasta Faella è realizzata in carta porcellanata, completamente riciclabile come da certificazione Aticelca 501.

Conoscere la storia del pastificio, la produzione lenta e artigianale della pasta e scegliere tra le numerose tipologie, tra cui un molto apprezzato formato di pasta integrale, è oggi possibile anche grazie al nuovo sito internet del Pastificio Faella raggiungibile all’indirizzo www.pastificiofaella.it.

Da oggi grazie a queste innovazioni è possibile ricevere a casa il formato preferito della pasta di Gragnano, acquistandola anche tramite cellulare. La spedizione è gratis per tutti gli ordini di almeno 70 €, e lasciando la propria email al servizio di Newsletter si otterrà uno sconto speciale.

Per scoprire il nuovo sito di Pastificio Faella, restare aggiornati e per conoscere la vera tradizione della pasta di Gragnano il link al sito internet è www.pastificiofaella.it, mentre per iscriversi alla newsletter il link è bit.ly/promopastificiofaella.