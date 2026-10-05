Falstaff Sparkling Party: martedì 6 Napoli è spumeggiante

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Un appuntamento effervescente a tutti gli effetti, una vetrina da non perdere per tutti gli appassionati di bollicine. È il Falstaff Sparkling Party, che martedì 6 ottobre, dalle 16 alle 22, porterà al Chiostro San Francesco di Napoli un’ampia selezione di spumanti da diverse regioni dello Stivale. Dal Prosecco al Trento DOC, dall’Alta Langa alla Franciacorta e molto altro: quasi 40 le cantine presenti – per un totale di oltre 120 etichette –, pronte a incontrare i visitatori per raccontare le caratteristiche del loro territorio e delle loro produzioni. Un viaggio attraverso la spumantistica italiana che concederà anche qualche incursione d‘Oltralpe nel mondo dello Champagne.

Tre masterclass

Oltre al banco d’assaggio, non mancheranno i momenti di approfondimento. Tre le masterclass in programma, pensate per entrare nel cuore di stili produttivi e regioni vinicole differenti attraverso il racconto dei loro protagonisti.

Dalle 16:30 alle 17:30, “Alta Langa: il futuro del Metodo Classico italiano” accenderà i riflettori su una denominazione che ha fatto dell’alta collina piemontese, del Metodo Classico e delle lunghe attese sui lieviti i propri tratti distintivi. Attraverso una selezione di etichette, Simon Staffler, co-fondatore di Falstaff Italia, e Giovanni Minetti, Presidente del Consorzio Alta Langa DOCG, accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’identità, dell’evoluzione e delle prospettive di un territorio sempre più protagonista delle bollicine italiane.

Dalle 18 alle 19 sarà invece lo Champagne a conquistare la scena con “Boizel: l’eleganza dello Champagne”, un appuntamento dedicato alla storica Maison familiare di Épernay. Alcune delle sue cuvée in Magnum più rappresentative permetteranno di esplorare lo stile aziendale tra eleganza, precisione, savoir-faire familiare e interpretazione del terroir. A guidare l’incontro saranno Simon Staffler e Florent Boizel, CEO della Maison, in collaborazione con Allegrini Wines.

A chiudere il ciclo, dalle 19:30 alle 20:30, “Ca’ del Bosco: la Franciacorta al massimo livello”, dedicata a uno dei nomi che hanno contribuito in maniera decisiva all’affermazione della denominazione lombarda. Attraverso una selezione di grandi cuvée, la masterclass condurrà nell’universo Ca’ del Bosco, tra territorio, ricerca, tecnica, rigore e visione.

Il servizio delle degustazioni guidate sarà curato da AIS Campania.

Simon Staffler e Othmar Kiem

“Siamo davvero felici di portare lo Sparkling Party a Napoli, una città che vive oggi una stagione di grande fermento e che dimostra una crescente curiosità nei confronti del vino e delle sue espressioni – commentano Simon Staffler e Othmar Kiem, co-fondatori di Falstaff Italia –. È una piazza vivace e ricettiva, con un pubblico attento alle novità e una nuova generazione di professionisti e appassionati che sta contribuendo a rendere ancora più dinamica la scena enogastronomica cittadina. Portare qui il nostro format significa incontrare un territorio che sentiamo particolarmente affine allo spirito di Falstaff: cultura del vino, scoperta, dinamismo, convivialità e piacere di stare insieme”.

Food

E proprio la convivialità sarà uno degli ingredienti della giornata. Accanto alle bollicine, infatti, troveranno spazio partner gastronomici d’eccellenza, a partire da Salvatore Salvo, che preparerà al momento la pizza al portafoglio nella versione classica Margherita, simbolo della tradizione popolare partenopea. Armatore porterà al Chiostro i sapori del mare di Cetara, mentre Casa Iuorio proporrà la linea STAPPA & MANGIA, ispirata alle ricette della cucina campana. A completare il quadro, Flamigni (con il panettone nelle versioni tradizionale e salata), I Bibanesi (grissini stirati a mano in accompagnamento alle degustazioni di vino), Italesse (partner calici per le masterclass), Surgiva (acqua minerale naturale) e Wilog/IWS (partner logistico).

Dress code e musica

“Sparkling” l’evento, “sparkling” anche il dress code. Gli organizzatori invitano infatti i partecipanti a giocare con il proprio outfit, scegliendo qualche dettaglio capace di richiamare la vivacità, la brillantezza e l’effervescenza delle bollicine.

Dalle 20:30, infine, il ritmo passerà dai calici alla musica con il DJ set a cura di Andrew Groove, che accompagnerà la parte conclusiva della serata fino alle 22.

Il Falstaff Sparkling Party è il secondo appuntamento organizzato da Falstaff Italia lungo lo Stivale, dopo il debutto romano dello scorso giugno. Un calendario dedicato a professionisti, operatori e wine lover che porta in nuove città un format capace di unire approfondimento, degustazione e intrattenimento, mettendo al centro la straordinaria ricchezza della produzione italiana e quell’atmosfera di incontro e condivisione che appartiene alla cultura del vino.

Tutte le informazioni su modalità di accesso, accredito operatori, costi e biglietti sono disponibili al link di Falstaff Sparkling Party 2026