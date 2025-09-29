Farmer Cult, due appuntamenti in Penisola Sorrentina

- pubblicità -

Un’occasione per vivere il territorio con occhi nuovi, tra emozioni, paesaggi e sapori autentici.

Dal 2 al 5 ottobre, la Penisola Sorrentina si prepara a vivere due appuntamenti che uniranno natura, cultura, gastronomia e storia millenaria.

Con il progetto Farmer Cult, anche l’autunno diventa l’occasione per scoprire e valorizzare il patrimonio agricolo e paesaggistico del territorio, tra agriturismi autentici, percorsi naturalistici ed esperienze didattiche indimenticabili.

“Lemon experience” a Massa Lubrense

Un’aula a cielo aperto. Il 2 ottobre, alle 9:30, l’azienda agricola “Il Giardino di Vigliano”, a Massa Lubrense, ospiterà una “Lemon experience” dedicata al prestigioso Limone di Sorrento IGP e pensata per le scuole. Gli studenti dell’istituto comprensivo di San Giuseppe Vesuviano potranno passeggiare tra ulivi secolari e profumi inebrianti, scoprire le antiche pratiche agricole che hanno reso celebre il territorio e imparare il valore della biodiversità e della sostenibilità, trasformando la visita in una vera lezione di vita. Il programma prevede, tra l’altro, un workshop esclusivo sulla costruzione della “pagliarella”, l’antico metodo di copertura dei limoneti con stuoie di cannucce e aste di castagno. Seguiranno degustazioni di prodotti tipici locali. “Il Giardino di Vigliano” è immerso in un’oasi di limoneti, con un affaccio mozzafiato sul Golfo di Napoli.

“Cammino dell’Angelo” a Vico Equense

Il 5 ottobre, alle 9:00, è prevista un’escursione sul Monte Faito, a Vico Equense. Il raduno avverrà al Belvedere Faito, nel Piazzale dei Capi (posizione https://maps.app.goo.gl/CnzMym3upkyi4pQt5). Da lì, in auto, i partecipanti raggiungeranno il parcheggio nella Faggeta, per proseguire, a piedi, verso il Santuario di San Michele Arcangelo e godere di una vista spettacolare sul Golfo di Napoli, il Vesuvio e l’Isola di Capri. Classificata come turistica, la camminata è adatta a tutti, con una buona preparazione fisica; si sviluppa per 4 km tra andata e ritorno e con un dislivello di circa 200 metri. Sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica con suola antiscivolo, acqua, snack e una busta per i rifiuti e il cellulare carico per immortalare i momenti più belli. I partecipanti riceveranno anche la tessera del pellegrino. L’esperienza continuerà all’agriturismo “Nonno Luigino”, un angolo di paradiso nel borgo di Massaquano, dove gli escursionisti potranno gustare i prodotti agricoli coltivati nei 3 ettari di terreno incontaminato dell’azienda. La mattinata si concluderà con la presentazione dei risultati del progetto. L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Info: 347 054 4907.

Progetto e partner

FARMER CULT – GAL TERRA protetta non è solo un itinerario di eventi, ma un invito a riscoprire la ricchezza di una terra capace di coniugare tradizione e innovazione. Il Progetto è finanziato con fondi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR PSR 2014-2020 Misura 16 Tipologia 16.4.1.) e nasce da un’idea del partenariato (ATS) tra “Fattorie Montane” di Conca della Campania, le aziende agricole “I Giardini di Vigliano” di Massa Lubrense, “Nonno Luigino” di Vico Equense e “L’orto in dispensa” di Vico Equense.