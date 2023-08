Ferragosto boom a Napoli, oltre 150.000 arrivi tra italiani e stranieri

Napoli si conferma come meta regina nel ponte di Ferragosto. L’assessore al turismo di Napoli, Teresa Armato, ha dato il benvenuto ad alcuni visitatori giunti in città. L’esponente della giunta Manfredi si è intrattenuta con alcuni visitatori al caffé Gambrinus, per poi fare tappa all’infopoint in piazza del Plebiscito/Cesario Console.

“Un ferragosto da record nella nostra città, ci sono tantissimi turisti italiani e anche stranieri in questa giornata calda anche di affetto e di accoglienza. Ho fatto il tradizionale brindisi di Ferragosto con i turisti e ho ascoltato persone veramente entusiaste del soggiorno a Napoli. Ormai i turisti restano anche più delle quattro notti che consideravamo un record di pernottamento, sono circa 150.000 gli arrivi in questo ponte di ferragosto, secondo i dati degli alberghi e dei b&b”, ha detto l’assessore Armato.

“Troveranno tanti nuovi servizi, come il sottopasso che dalla stazione marittima arriva fino alla metropolitana, con un altro infopoint. E stasera ci sarà il tradizionale concerto di Ferragosto nella bellissima chiesa di San Giacomo a piazza Municipio che stasera aprirà le sue meraviglie ai tanti turisti e cittadini che verranno. Abbiamo un programma di eventi gratuiti molto variegato che va dalla musica alle visite guidate, aver ricevuto i complimenti da parte di turisti triestini, da una settimana in città, su come hanno trovato Napoli è per me un grande orgoglio”, le parole dell’assessore Armato.