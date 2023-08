Ferragosto in rooftop con il “white party”dell’estate

Per chi resta in città e per i turisti, da Riserva, il rooftop sulla collina di Posillipo, la notte di Ferragosto si fa festa con un esclusivo “white party”: dress code rigorosamente bianco, musica, ottimo cibo e speciale cocktail list. Si comincia alle 20 con la cena sull’esclusiva terrazza “Sky lounge Martini”, la prima del Sud Italia brandizzata dal famoso aperitivo, ideata dagli imprenditori Sasi Maresca, Roberto e Andrea Bianco. Qui i Coldplay hanno trascorso le serate dopo i concerti tenuti allo stadio Diego Armando Maradona.

«È il party esclusivo di questa estate napoletana, commentano i ristoratori – un evento dall’area internazionale per chi resta in città, in una Napoli che come ogni anno resta chiusa per ferie. Si tratta della quarta edizione del white party di Ferragosto, una festa attesa non solo dai partenooei, ma anche dai tanti turisti, che arrivano nel nostro locale».

Per la festa saranno serviti i piatti cult: bon bon di pizza fritta con spuma di ricotta e pomodoro, linguine alla Nerano, gnocco di pasta fresca ripieno di pomodoro e parmigiano, e i piatti che questo mese omaggiano la Sicilia, come i mezzi paccheri alla Norma, l’anello di pasta fresca ripieno di cacio ricotta, ragù di vitello con polvere di tuorlo d’uovo e , le migliori selezioni di carni italiane e internazionali cotte sulla vistosa brace a vista. Per dolce, un tuffo negli anni ‘80, con un fresco gelato “fiordifragola” rivisitato e da bere i cocktail “mixology gourmet” realizzati con tecniche di alta cucina e alta pasticceria.

Nella drink list di questa estate: “Il mio punch” realizzato con blend rum scuro e speziato, premix pomodoro, premix di pesca, sorbetto alla pesca; il “Napul’è” con gin vesuvius, bitter infuso al baba, vermut rosso; il fresco “Contrasti” con blend tequila e mezcal, soda all’anguria homemade, crusta di cappero salato.