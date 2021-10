Festa dei morti, c’è il tradizionale torrone di Chalet Ciro.

Il sapore tipico della tradizione in questo periodo dell’anno a Napoli si chiama “Torrone”, la massima espressione della pasticceria Chalet Ciro per la Festa dei Morti, una ricorrenza molto sentita nel nostro Paese che viene celebrata il 2 novembre, in cui si rinnovano usanze e tradizioni per commemorare le persone care che non ci sono più.

Preparato con vari tipi di cacao olandesi della migliore qualità, si presenta come un involucro di cioccolato croccante all’esterno e una consistenza più morbida al suo interno. Un vero must della cucina partenopea che i maestri pasticceri di Chalet Ciro preparano scegliendo solo materie prime eccellenti, come le nocciole di “Giffoni” coltivate nella Valle dell’Irno, e offrendo un vasto assortimento all’altezza degli standard qualitativi di tutta la produzione. Il torrone dei Morti attrae i più golosi che possono scegliere tra svariati gusti: fondente, kinder, pistacchio, gianduia, nocciola ma non ci si ferma mai davanti a nuove sperimentazioni per assecondare tutti i palati. Sono disponibili già tagliati a fette e confezionati in comode monoporzioni dietro le vetrine della pasticceria, insieme a torte Halloween di cake design e a tante altre specialità che non possono mancare sulle tavole dei napoletani per accogliere la ricorrenza di Ognissanti, da gustare in uno dei punti vendita Chalet Ciro della città o da ricevere comodamente a casa tramite Uber.

