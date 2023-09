Festa del Vino Boscoreale: un’intera strada dedicata ai giochi di una volta

Mettere da parte per qualche ora giochi elettronici e cellulari per lasciarsi immergere dalle atmosfere del centro storico di Boscoreale e cimentarsi con i giochi di una volta de “Il bello delle cose semplici”. E’ un’altra delle novità dell’edizione 2023 della Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre a Boscoreale, in provincia di Napoli.

Il comune vesuviano si veste a festa e per l’occasione via T.A. Cirillo, strada del centro storico di Boscoreale, sarà completamente dedicata ai giochi antichi. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’associazione culturale Il Nuovo Vesuvio presieduta da Angelo Cesarano e Quelli di Sangilo, guidati da Raffaele Ferraioli, che da anni è impegnato in un’opera di recupero e realizzazione di antichi giochi.

Sia sabato 14 che domenica 15 ottobre a partire dalle ore 18.00 e fino alle 24.00 grandi e piccini potranno divertirsi, sfidarsi, scoprire o riscoprire i giochi antichi, lanciarsi in sfide di abilità e condividere un momento di socializzazione.

“Torniamo a giocare in strada, tutti insieme, almeno per un week end. Abbiamo voluto fortemente introdurre nel nostro programma questa nuova esperienza. Per l’intera durata della festa e gratuitamente tutti potranno giocare insieme agli amici di Quelli di Sangilo e lungo una delle strade più caratteristica del nostro centro storico. Non solo un semplice passatempo, ma un modo significativo per connettersi con la storia, la cultura e gli altri” – afferma Angelo Cesarano presidente dell’Associazione Culturale Il Nuovo Vesuvio.

Gli altri appuntamenti. Ma la Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani è molto altro ancora: confermato il percorso enogastronomico con diverse novità, ritorneranno anche i corsi di avvicinamento al vino in collaborazione con il Consorzio Vesuvio Dop e l’Ais. Confermati già gli spettacoli delle due serate: sabato 14 ottobre si ballerà in Piazza Pace sulle note dei più grandi successi degli anni ’90 con lo spettacolo “The Best 90’S” Dj Starring RobertBlues e Dj di Raffaele Assante. Domenica 15 ottobre gran finale con lo spettacolo di Biagio Izzo. L’attore, comico, cabarettista, commediografo e conduttore televisivo si esibirà per tutti domenica 15 ottobre a partire dalle ore 21.30 sul palco di piazza Pace a Boscoreale.