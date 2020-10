Festa della Braceria da Eccellenze Campane in collaborazione con Verace Sudd.

Dopo il grande successo dell’evento dedicato alla birra artigianale, da Eccellenze Campane e Verace Sudd continuano gli incontri dedicati alla tradizione culinaria e ai migliori prodotti del Sud Italia. Venerdì 16 ottobre dalle ore 19.30, presso la sede di via Brin a Napoli, si terrà la “Serata dedicata alla Braceria”. Il locale consente un’ampia disponibilità di spazi, che sono stati organizzati nel pieno rispetto delle normative sanitarie per esaudire al meglio le esigenze del pubblico, in osservanza ai protocolli di sicurezza previsti dal Dpcm del 13 ottobre 2020.

Il menù, studiato appositamente per l’occasione, proporrà un tris di panini gourmet composto da un panino con pulled pork e insalata croccante con salsa dello chef, hot dog artigianale di marchigiana con salsa barbeque e patate, e un panino con prosciutto cotto affumicato e mozzarella di bufala.

A seguire, due piatti dal carattere deciso, ma raffinati, braciata di maialino da latte con contorno di patate del contadino e tagliata di Rump Steak, un taglio di carne bovina di prima scelta. Per chiudere in bellezza, verrà servita come dessert una sbrisolona con fichi e cioccolato.

A introdurre gli ospiti in questa esperienza unica per il palato, parteciperà all’evento un esperto del settore, Sabatino Cillo, maestro macellaio dell’omonima azienda, un’eccellenza del territorio conosciuta per la qualità della sua carne, ottenuta grazie al costante controllo della filiera. Alle ore 20.30 Cillo presenterà il percorso degustativo e l’assortimento della filiera Cillo, per guidare il pubblico alla scoperta dei suoi sapori straordinari.

Non mancherà anche l’accompagnamento musicale in tema, con l’esibizione al sax di Umberto Bizzarro.

Dal venerdì alla domenica sarà inoltre previsto il 20% di sconto sull’acquisto di tutti i prodotti della Macelleria Cillo, un’occasione da non perdere per poter rivivere anche a casa propria l’esperienza di gusto offerta da Eccellenze Campane e Verace Sudd.

Di seguito l’appuntamento e i contatti per maggiori informazioni:

Festa della Braceria | Eccellenze Campane | Via Brin 69, Napoli

16 ottobre 2020 | dalle ore 19.30

Percorso di degustazione € 25,00

È gradita la prenotazione al tavolo

Info e contatti: Tel. 081.203657

www.veracesudd.it