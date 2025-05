Festa della Mamma dolcissima con Fabio Tuccillo

- pubblicità -

La Festa della Mamma si avvicina e con essa l’occasione perfetta per esprimere il proprio amore e la propria gratitudine a tutte le mamme. Il significato di questa festa va ben oltre i regali e i biglietti d’auguri. È una celebrazione dell’amore incondizionato, della pazienza infinita e del sacrificio che le madri dimostrano quotidianamente.

Anche quest’anno, il Bakery chef Fabio Tuccillo celebra questa giornata speciale, che ricorre l’11 maggio, puntando sulla “dolcezza” e sfornando una selezione delle sue specialità che renderanno indimenticabile il momento.

Esclusiva novità 2025 è la Torta Cuore 24 Carati, un’opera d’arte culinaria. Un dolcissimo cuore ricoperto da uno strato di cioccolato al latte, reso luccicante da una spruzzata d’oro commestibile, che gli dona un tocco di eleganza. Al suo interno un delizioso ripieno al Dubai Chocolate, cioccolato al pistacchio con pasta kataifi croccante. Un super regalo per tutte le super mamme!

Fra le proposte più attese, la ormai celebre Box Colazione, un assortimento ricco e variegato, che include mini-muffin red velvet, morbidi maritozzi, sofficissimi pancake, mini-sfogliatelle ricce e frolle, tutto accompagnato da tre golose creme spalmabili artigianali. Un’idea perfetta per iniziare la giornata con energia e dolcezza.

Per coloro che preferiscono sapori più “tradizionali”, il Bakery chef Tuccillo ha pensato ad una deliziosa Caprese a limone, realizzata con ingredienti genuini e attentamente selezionati, in una romantica forma a cuore, simbolo d’amore e affetto. Questo dessert, fresco e profumato, è ideale per rendere omaggio alle mamme con un tocco di classe e originalità.

“Questo giorno speciale, momento di festa e condivisione, è l’occasione perfetta per celebrare insieme le mamme, il fulcro insostituibile della famiglia, regalando attimi di dolcezza che nutrono il cuore e rinforzano i legami”, afferma il Bakery chef Tuccillo. La Festa della Mamma ci invita proprio a riscoprire quei legami. È un giorno in cui possiamo fermarci a pensare a ciò che siamo, in gran parte, grazie a loro.

E una giornata così importante non può essere che festeggiata, con gioia e tanta tanta dolcezza, quella delle creazioni di Fabio Tuccillo, disponibili nel suo punto vendita e online, pronte per essere portate in tavola e gustate con tutta la famiglia.

