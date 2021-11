Festa della Melannurca Campana IGP al Real Sito di Carditello, sarà premiata la “Rossa del Sud”.

Un evento nell’evento quello che si terrà questo fine settimana, sabato 20 e domenica 21, al Real Sito di Carditello. Grazie alla sempre proficua collaborazione con Coldiretti il Consorzio di Tutela Melannurca Campana IGP festeggerà la “Regina delle mele” nel luogo più consono alle caratteristiche della più regale eccellenza campana. Evento che si inserisce in una delle numerose iniziative della Fondazione Real Sito di Carditello. “Cardillo Country” è una due giorni ricca di tanti eventi per adulti e bambini organizzata in occasione della Giornata dedicata agli alberi. Animazioni e spettacoli teatrali, voli in mongolfiera, festa della Melannurca Campana IGP e del vino novello, villaggio reale con prodotti a km zero e street food, degustazioni di zuppa di legumi antichi del Matese e mostra canina. Questo il nutrito programma.

Il Consorzio Melannurca Campana IGP curerà l’allestimento di un vero e proprio melaio e degli incontri pensati apposta per raccontare la melannurca soprattutto alle famiglie. E tutto grazie anche e soprattutto alla presenza dello chef Nino Cannavale, ambasciatore del Consorzio Melannurca Campana IGP e ideatore dell’ambizioso progetto Laboratorio Carditello che sarà presentato proprio per l’occasione.

Ma la “Festa della Melannurca” sarà anche l’occasione per incoronare, domenica 21 alle ore 16:00, la testimonial del Consorzio. Una “Rossa del Sud” che oltre ad avere le simpatiche caratteristiche richieste dal Consorzio per insignirla testimonial, ha il valore aggiunto di essere una ceramista e affermata cake designer.