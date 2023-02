Fibre, che passione, da Findus 5 ricette sane ed appetitose.

Presenti in una vasta gamma di alimenti, tra cui frutta, verdura e legumi, celebrate in Inghilterra con un mese tutto dedicato – il “Fibre February” – le fibre rappresentano un importantenutriente per l’organismo, fondamentalein un’alimentazione orientata al benessere, tanto che l’EFSAraccomanda l’assunzione di una quantità giornaliera pari a 25g.

Differenti tipi di fibre giocano differenti ruoli nell’organismo, dunque i benefici nutrizionali variano a seconda del tipo e della quantità di fibre consumate.

Sono tante le preparazioni e le ricette più gustose da portare in tavola per avere una alimentazione varia ed equilibrata e contribuire all’assunzione difibre, utilizzando legumi, verdure e un pizzico di creatività.

Findus, azienda leader nel settore dei surgelati e parte del Gruppo Nomad Foods, ha proposto 4ricette originali da riproporre a casa, un intero menù – dall’antipasto fino al dolce – per fare il pieno di fibre senza rinunciare al gusto, utilizzando

ZUPPA TRADIZIONALE IN CROSTA

Un piatto unico tradizionale ma rivisitato, ideale per un antipasto anche sfizioso, rapido e gustoso.

Ingredienti:

1/2 Pasta sfoglia

350 gr di Zuppa Tradizionale Findus con Avena Integrale

10 gr di Latte

Procedimento:

Cuocere la Zuppa Tradizionale Findus seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. Lasciare raffreddare

Ungere due cocotte adatte alla cottura in forno e distribuire la Zuppa Tradizionale al loro interno. Ricoprire il bordo delle cocotte con la pasta sfoglia e sigillare per bene come se fosse un coperchio.

Bucherellare la pasta sfoglia e spennellare con il latte.

Cuocere in forno a 160 °C per circa 20 minuti o fin quando la superficie della pasta sfoglia sarà dorata.

MINESTRONE TRADIZIONE CON LEGUMI E MALTAGLIATI AL GRANO SARACENO

Perfetto per un primo piatto dove, con il calare della temperatura, si cerca conforto con delle ricette calde ed avvolgenti.

Ingredienti:

220 gr di Pasta al grano saraceno

1 confezione di Minestrone Tradizione con Legumi

40 gr di Guanciale a bastoncini

60 gr di Cavolo bianco a striscioline

50 gr di Misto per Soffritto

Q.b. di Sale

1 Pomodoro maturo grande a cubetti

Q.b. di Pepe

Procedimento:

Preparare il Minestrone Tradizione con Legumi come descritto sulla confezione. Soffriggere con il Misto per Soffritto Findus, a fiamma lenta, il guanciale per il tempo necessario a far sciogliere la parte grassa.

Quando il guanciale sarà ben croccante toglierlo dalla pentola e lasciarlo su carta assorbente.

Nella stessa pentola imbiondire il Misto per Soffritto, aggiungere il cavolo bianco e il pomodoro a cubetti.

Cuocere per 10-12 minuti, eventualmente aggiustare di sale e unire la pasta.

Portare a cottura e, una volta pronta, unirla al Minestrone precedentemente preparato.

Dividere nelle scodelle la zuppa, aggiungere sopra il guanciale croccante e a piacere una spolverata di pepe.

INSALATA D’ORZO E CARCIOFI CON FILETTI DI MERLUZZO

Una ricetta facile e sfiziosa che accontenta anche i palati più esigenti.

Ingredienti:

100 gr di Cuori di Carciofi

100 gr di Filetti di Merluzzo

1 tazza di orzo cotto

4-5 foglie menta fresca tritata

1 spicchio di aglio in camicia

2 cucchiai di olio EVO

1 pizzico di sale

Q.b. sfoglie di formaggio

Q.b. di pepe nero

Procedimento:

Stemperare 10 minuti a temperatura ambiente i Cuori di Carciofi e il Filetto di Merluzzo. Tagliare il Filetto a cubetti e anche i Cuori di Carciofi a pezzetti più piccoli.

Scaldare una padella con l’olio e lo spicchio d’aglio leggermente schiacciato. Infine, aggiungere i Carciofi e il Filetto di Merluzzo e saltarli per 4-5 minuti. Salare e pepare a piacere.

Aggiungere l’orzo e cuocere il tutto per altri 5-6 minuti. A fiamma spenta aggiungere la menta.

Dividere in piccoli contenitori da buffet e decorare con le sfoglie di formaggio. Servire.

PANNA COTTA GREEN

Un dolce al cucchiaio tradizionale rivisitato, per un tocco di colore e di originalità in più.

Ingredienti:

150 gr di Panna fresca

25 gr di Zucchero A Velo non vanigliato

Q.b. di Bacca di Vaniglia

2 gr di Gelatina

50 gr di Pisellini Primavera

50 gr di Frutti Rossi tipo fragole o lampone

Q.b. di foglie di Menta

Procedimento:

Cuocere i Pisellini Primavera, versandoli ancora surgelati in una pentola con poca acqua bollente. Riportare a bollore e lasciare cuocere da quel momento per 5 minuti. Tenere da parte e lasciare raffreddare i Pisellini, quindi frullarli con un mixer a immersione per ottenere una crema omogenea usando 25 gr dell’acqua di cottura. Mettere in ammollo il foglio di gelatina in acqua molto fredda per 10 minuti o fin quando si sarà ammorbidita. In una pentola a parte portare la panna a sfiorare l’ebollizione con lo zucchero a velo e con i semi raschiati dalla bacca di vaniglia.

A fuoco spento versare nella panna la gelatina strizzata facendola sciogliere completamente. Unire anche la crema di Pisellini, mescolare e distribuire il composto in bicchieri monoporzione. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente e poi in frigorifero per almeno 6 ore. Servire decorando con frutta fresca a piacere e foglie di menta.